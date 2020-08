Škola je za dveřmi! Pozor na výběr aktovky, některé mohou děti zmrzačit

Poslední den prázdnin je tu a mnozí rodiče vybavují své ratolesti do školy. Při výběru věcí pro děti do školy by však měli být velmi obezřetní. Společnost dTest proto připravila pár rad, jak by měla vypadat vhodná aktovka pro malého školáka a podle čeho ji vybírat.

"Mezi nejdůležitější vlastnosti aktovky patří dobré anatomické tvarování zad, které má kopírovat fyziologické zakřivení páteře,“ uvádí na webu organizace dTest.



Zadní strana aktovky by proto měla být v bederní části vyklenutá a v hrudní části prohloubená. Zároveň by jí neměla chybět ani polstrovaná opora pro lopatky.



Podle dTestu by tvarování měla tvořit celistvá polstrovaná vložka, nebo samostatné prvky pro jednotlivé části zad. Ty však musí být z měkčeného materiálu, který musí být zároveň dostatečně pevný, aby dané prvky zabránily otlačeninám.



Malého žáčka nesmí aktovka tlačit. V opačném případě by ho mohla nutit do nepřirozených poloh, které nejsou pro vývoj pohybového aparátu dobré.



"Lékaři přisuzují původ častých problémů se zády u dospělých právě období školní docházky, kdy dítě nemělo vhodnou aktovku, nebo ji nenosilo na obou ramenou,“ stojí na webu.



Důležité je při výběru se zaměřit také na co nejnižší hmotnost. Podle normy by neměla vážit více než 1200 gramů. Odborníci tvrdí, že by děti neměli nosit na zádech větší zátěž, než je desetina jejich hmotnosti.



Dalším důležitým bodem jsou popruhy. Ty by měly být patřičně polstrované pro odlehčení přenosu váhy aktovky. "Měly by umožnit takové nastavení délky, aby celou svou plochou naléhaly na ramena a neodstávaly. Ve předu by měly svisle křížit klíční kost zhruba v její polovině,“ radí dTest.



Velmi užitečný je u aktovky také hrudní pás, který pomáhá zlepšovat stabilitu. Mimo to je důležité, aby na aktovce, nebo školním batohu byly bezpečnostní prvky. Jedná se především o ty z reflexivních materiálů, díky kterým je tak dítě lépe viditelné za tmy, nebo šera.