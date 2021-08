Rotační, nebo distanční výuka? Stále není plán pro školy při zhoršení epidemie

Do začátku školního roku zbývají už jen tři týdny a ředitelé škol pořád nemají žádné pokyny od ministerstva, jak postupovat v případě zhoršení epidemické situace. Jasný plán nemá ani hygiena. Spoléhá prý na to, že se děti do konce prázdnin dostatečně proočkují. Jenže podle odborníků to není reálné.

Zavřít nebo nezavřít, to je, oč tu běží. "Víme, že se pravděpodobně během podzimu situace trochu zhorší. Plánujeme to tak, aby nemuselo dojít k zavření škol,“ nechala se slyšet hlavní hygienička Pavla Svrčinová.



Jaký ten plán ale je, se reportérka TV Nova od hlavní hygieničky nedozvěděla. "Pokud by se vyhrotila situace a nestíhal by zdravotní systém, tak bychom museli přistoupit k nějakým dalším opatřením. Asi by to nebylo úplné uzavření škol, možná by to byla střídavá výuka,“ řekla Svrčinová.



"Pochopitelně bychom rádi věděli, při jakém počtu nakažených bychom přecházeli buď na rotační, nebo distanční výuku. Ale tady ty informace nemáme,“ postěžovala si ředitelka gymnázia Renata Schejbalová.



Odborníci z ministerstva zdravotnictví lobují za názor naočkovat co nejvíce dětí. Někteří dokonce věří, že se do září podaří naočkovat více než polovinu dětí v kategorii 12 až 15 let. "Určitě do září se nepodaří dosáhnout nějaké vysoké kolektivní proočkovanosti u dětí,“ myslí si vakcinolog Roman Chlíbek.



To potvrzují i aktuální čísla. Ze 456 tisíc dětí jich má alespoň první dávku 98 tisíc, 16 tisíc má rezervaci termínu a 10 tisíc na termín čeká. To odpovídá zatím pouhým 27 %. Ke kolektivní imunitě je třeba minimálně 75 %.



"Myslíme si, že základní zbraní je očkování dětí v ordinacích praktických lékařů,“ doplnila Svrčinová. Ani k těm se ale rodiče prý příliš nehrnou.



Rodiče jsou ohledně očkování dětí často spíše opatrní a obávají se nežádoucích reakcí. "U dětí jsou například bolestivost a vyšší teplota frekventovanější než u starších lidí nebo dospělých,“ poznamenal Chlíbek.



Opatření ve školách spolu s testováním by měla v polovině srpna projednávat vláda.