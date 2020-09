Začátek týdne bude tropický. Horko vystřídají bouřky a přízemní mrazíky

Teplý vzduch od jihu do Česka přinese babí léto. To podle informací meteorologů potrvá do středy, kdy budou denní teploty dosahovat až 30 °C. Ve čtvrtek přijde mírné ochlazení a bouřky a v pátek teploty spadnou dokonce pod 20 °C. Zejména o víkendu hrozí přízemní mrazíky.