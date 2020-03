Zachraň pivo a hospodu! Štamgasti vymýšlí, jak udržet podniky nad vodou

Někteří provozovatelé se snaží udržet nad vodou alespoň prodejem hotovek přes okénko. "Je to celkem likvidační. Troufám si říct, že to je ve všech restauracích. Ty rozvozy to bohužel nějak nespasí," popsal kuchař z restaurace Černý Kohout Tomáš Němec.

"Někteří lidé, štamgasti, na jídlo chodí, ale samozřejmě je to v omezeném množství, takže pokles pociťujeme," připojil se provozní restaurace U Švejka Václav Jindra.

Proto vzniká iniciativa s příznačným názvem Zachraň hospodu. Její iniciátoři vyzývají Čechy, aby si teď do svým oblíbených lokálů koupili vouchery. Ty pak využijí, až budou restaurace opět otevřené.

"Iniciujeme ve své podstatě takovou veřejnou sbírku, podporu nás všech, kteří mají pivo rádi," uvedl obchodní ředitel Plzeňského prazdroje Tomáš Mráz.

Štamgasti chtějí zachránit i malé pivovary. Pomocí mapy si v aplikaci zájemce o zlatavý mok vyhledá nejbližší prodejnu, kde si točené pivo zakoupí a odnese domů.

"Nestanou se z nás milionáři, ale pomůže nám to přežít. Zaplatíme mzdy, zaplatíme provoz pivovaru a pivo nakonec nemusíme vylít," chválí projekt provozní Bubenečského pivovaru Rostislav Pokorný.

Česká hospoda byla vždy součástí české kultury, proto by podle autorů iniciativy byla velká škoda, kdyby měla zaniknout.