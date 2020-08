Záchrana Česky v Malé Fatře byla náročná, museli ji víckrát překládat!

Podle informací, které slovenští horští záchranáři zveřejnili na facebooku, mladá Češka sestupovala z Velkého Rozsutce, který je o pár metrů vyšší než Sněžka. Kotník si vážně zranila na červené turistické trase.

"Zraněné ženě, která se nacházela asi 300 metrů pod vrcholem Velkého Rozsutce, vyrazilo po zemi na pomoc pět profesionálních a jeden dobrovolný záchranář," popsala slovenská horská služba. A pak začaly manévry.

Poté, co jí kotník ošetřili a zafixovali, spustili záchranáři zraněnou Češku pomocí lan úžlabinou níž. "Odtud byla turistka pomocí rakouského vozíku transportovaná do sedla Medziholie," přiblížili pokračování akce horští záchranáři.

To ale pořád nebyl konec - ženu totiž následně naložili do terénního auta a odvezli ke stanici horské služby v obci Štefanová. Až tady si ji do péče převzali přivolaní zdravotníci.