Záchrana pohřbu Šafránkové na poslední chvíli. Kostel oblehli dělníci

Poslední rozloučení pro fanoušky s Libuší Šafránkovou, ale i její pohřeb v rodinném kruhu ohrožovaly zničené schody před kostelem sv. Anežky na pražském Spořilově. Právě tam se obojí příští pátek odehraje. Praha 4 ale na poslední chvíli zmobilizovala dělníky, kteří se pustili do oprav.

Mimořádná ostuda je zažehnaná. Právě přes schody, které byly až do pátku v dezolátním stavu, ponesou v pátek 25. června rakev s Libuší Šafránkovou. Bude lepší ani nedomýšlet, co všechno by se mohlo stát.

"Musí proběhnout i úprava schodů před kostelem, které jsou v katastrofálním stavu. Radnice Prahy 4 by se na tom měla nějakým způsobem podílet," řekla TN.cz mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová ve čtvrtek. Dělníci o den později naštěstí začali alespoň s provizorními opravami.

Problém mohl nastat nejenom s rakví. Očekává se, že do kostela sv. Anežky na Spořilově se přijdou s Popelkou rozloučit tisíce, možná desetitisíce fanoušků. Na zničených schodech by leckdo snadno přišel k úrazu.

Opravu s městskou částí Praha 4 dojednal resort kultury a Národní divadlo, které rovněž pomáhá rodině Šafránkové s organizací posledního sbohem. Okolí kostela se tak v příštích dnech promění do důstojnější podoby. "Schodiště se nepoužívalo dva roky, proto úřad městské části zajistil nejen opravu, ale také jeho úklid a úpravu okolní zeleně," ubezpečil radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO).

Dořešit se ještě musí výjimka z protikoronavirových opatření, o kterou ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) požádal šéfku pražských hygieniků Zdeňku Jágrovou. Na pohřby momentálně smí pouze 30 lidí, rozloučení venku se může účastnit 500 lidí a uvnitř 200. Povinností jako všude jinde je prokázat se negativním testem, potvrzením o očkování nebo lhůtě 180 dní od prodělání covidu-19.

"Teď je nejzásadnější, abychom dostali od hygieny nějaké oficiální vyjádření. Čekáme na něj," uvedla Lagronová.

