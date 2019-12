Záchranáři hledají po výbuchu další těla. O život stále bojuje jedenáct lidí

Obnovené pátrání potvrdila novozélandská policie, která nyní bude shromažďovat všechny možné informace a následně posuzovat další postupy. "Sobotní plánování nám umožní vrátit se na ostrov a provést další pozemní pátrání po zbývajících zesnulých, jak to prostředí na ostrově a kolem něj umožňuje," citoval policii deník BBC.

Policie také zjišťuje totožnosti nalezených těl na základě otisků prstů, lékařských záznamů, oblečení nebo popisu vzhledu. "Je to dlouhý a složitý proces a my pracujeme, co nejrychleji na návratu milovaných k jejich rodinám," vysvětlil náměstek komisaře John Tims.

Zatím policie potvrdila šestnáct obětí, dalších osmadvacet lidí leží v místních nemocnicích. Až jedenáct z nich by mělo být podle deníku NZherald stále ve vážném stavu. Mezi hospitalizovanými je také Pratapa a Mayuri Singhovi. Pár utrpěl popáleniny, ale jejich stav je stabilní. "Byl to hrozný incident…Jsou drženi v izolaci, aby nedostali infekci," řekl deníku Jett Suchdev z neziskové organizace.

Na Nový Zéland dorazila jejich rodina, která jim chce být na blízku. "Cítí se tak vysíleně, že jen stěží mluví. Byla to opravdu neočekávaná věc…," dodal Suchdev. Pro rodiny pozůstalých také organizace vytvořila sbírku. Zatím se podařilo vybrat 240 tisíc dolarů (přes pět milionů korun).

Mezi zraněnými je také manželský pár, který se vydal do země na svatební cestu. Muž utrpěl popáleniny až na 80 % těla, jeho žena na 25 %. Oba museli podstoupit operaci a jsou stále v nemocnici.

Sopka vybuchla na ostrově White Island v pondělí. Na výlet tam v té době vyrazili především turisté, kteří se chtěli podívat na nejaktivnější sopku Nového Zélandu. Sopka se nachází u pobřeží Severního ostrova. Dá se po ní projít po svých, nebo si ji prohlédnout v rámci vyhlídkových letů.

