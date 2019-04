Záchranáři našli 5 z 9 těl horníků. Mají plán, jak je dostat ven

Sedm milion a 200 tisíc kubíků dusíku museli technici OKD vpravit do důlních prostor, které byly zasaženy výbuchem. V dole už nehoří a průzkum báňských záchranářů na čelbě proběhl podle plánu. Lokalizovali těla 5 havířů.

<<mluvčí OKD>> ((GFX)) "V pondělí zahajujeme podle plánu první práce na zpřístupnění požářiště. V prvním sledu se bude jednat o rekonstrukce stávajících dvou hrází a zahajujeme postupné odvětrávání prvních prostor," řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Na povrch by těla mužů mohli dostat do konce měsíce. "Po vyproštění postižených bychom chtěli tuto oblast znovu uzavřít, aby nám nějakými negativními průtahy neovlivňovala potom oblast porubu, který bychom v následující fázi odvětrávali," doplnil závodní dolu ČSM Karel Blahut.

Ke zbylým horníkům se záchranáři dostanou zřejmě v polovině května.

Při prosincové tragédii zahynulo 12 Poláků a jeden Čech. Dalších deset havířů bylo zraněno. "Ani ve snu by mě nenapadlo, že se to může stát," líčil jeden z přeživších horníků ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jeho stav byl kritický. Utrpěl popáleniny na 65 procentech těla. "Na operace si nepamatuji, byl jsem v umělém spánku. Jediné co si pamatuji, jsou převazy," doplnil.

Společnost OKD už vyplatila pozůstalým většinu jednorázového odškodného. Ti budou dostávat také renty a rozdělí se mezi ně peníze ze dvou sbírek. V těch se vybralo zhruba šest milionů korun.