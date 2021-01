Záchranáři pátrali v horách po dvou ženách, jedna na sobě měla sandále!

V pátek odpoledne se dvě ženy ve věku 64 a 69 let vydaly na pěší túru kolem vrchu Loupežník u Dubí v Krušných horách. Nejprve měly jít podél běžecké trasy, posléze se ale vydaly mimo značené cesty a tak se záhy ocitly na místě, kde končily všechny stopy.

Jako by to nestačilo, starší žena měla své kamarádce dát mobil do batohu. "Pak se kdoví proč rozdělily. Mladší paní se podařilo vrátit na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu a pak zavolala policistům, že postrádá kamarádku," uvedl zasahující člen Horské služby Krušné hory Tomáš Plíva s tím, že se policie ihned obrátila na horskou službu s žádostí o pomoc.

Záchranáři vyrazili na sněžném skútru a terénní čtyřkolce, s sebou měli jednoho policistu a 64letou ženu, která je kontaktovala. "Policii se ještě podařilo podle mobilu lokalizovat místo, kde se turistky rozdělili. Sami pak projížděli silnice, my jsme se vydali do horského terénu," popisuje páteční zásah Plíva.

Po zhruba hodině a půl se podařilo policii 69letou turistku najít v pořádku na silnici mezi Dubí a Krupkou. To, že u sebe neměla mobilní telefon, bylo chybou, která ji mohla stát život. Přesto záchranářům větší překvapení připravila mladší turistka, která s nimi vyrazila svou kamarádku hledat.

Na túru do zasněžených hor si totiž vyrazila jen v sandálech s termoponožkami. Ani po upozornění záchranářů jí na tom nepřišlo nic divného. Tvrdila, že ponožky mají membránu a do hor takto obutá chodí už 30 let.

"To, co jsme viděli při této akci, neodpovídalo 30 letům zkušeností pohybu na horách. To bylo porušení snad všech zásad pohybu v zimních horách. Paní se vydala na cestu sněhem v obuvi vhodné na jarní procházku parkem, druhá se vzdala mobilu a s partnerkou se rozdělili," okomentoval chování žen náčelník krušnohorské služby Miroslav Račko.

"Důrazně turisty varuji, aby se takto nechovali," upozorňuje. Sandále jsou podle něj vrcholem všeho, co v poslední době horské oblasti od nezodpovědných turistů zažívají.

Minulý týden si například jeden pár vyrazil na Sněžku jen v teplákách a teniskách. Cestou zabloudil a bez potřebného vybavení se túra změnila v boj o holý život. Horská služba dvojici našla promrzlou a zcela vyčerpanou.

O den později horští záchranáři zachraňovali opět muže a ženu v teplákách a teniskách, tentokrát ale v Beskydech. I v tomto případě byli oba vyčerpaní a podchlazení a měli štěstí, že se horské službě podařilo je najít včas.