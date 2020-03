Záchranáři prosí, ať lidé nepřetěžují tísňovou linku kvůli koronaviru

Ohromné množství lidí shání informace ohledně onemocnění Covid-19, záchranáři připomínají, že linka 155 neslouží k podávání informací, lidé by ji měli volat jen v případě závažných zdravotních problémů.

"Potřebujete-li informace v souvislosti s aktuální epidemií, využijte pro volání linku Ministerstva zdravotnictví 1212," apeluje například Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje.

Jedná se o novou celostátní bezplatnou linku, kam mají občané směřovat své dotazy ohledně šíření koronaviru.

"Na této lince jsou poskytovány základní informace týkající se koronaviru a onemocnění Covid-19, které způsobuje. Na lince jsou proškolení operátoři, zaměstnanci ministerstev, ale také dobrovolníci z řad veřejnosti," vysvětluje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Velkou část dotazů, které na tuto linku směřují, zodpovídají jednotlivá ministerstva na svých internetových stránkách.

"A pomoci nejen záchrance, ale nám všem můžete i jinak. Musíte-li dnes a v dalších dnech ven, vezměte si roušku nebo nějaký podobný typ ochrany. Každá taková bariéra – třeba i bavlněný kapesník před ústy nebo nákrčník – ztíží šíření kapének s virem. Důležité je také pečlivé mytí rukou," apeluje Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.

Podle záchranářů se množí případy, kdy lidé tají operátorům a zdravotníkům zdravotní problémy, které by mohly být způsobené koronavirem. "Netajte ani případná setkání s nakaženou osobou a návrat z rizikové oblasti. Záchranka musí zůstat „v běhu“, a to s nemocnými záchranáři nepůjde. Děkujeme za Vaši spolupráci! A nebojte, zvládneme to," doplnili záchranáři.

Přetížené jsou také linky městské policie kvůli pohybu osob na veřejném prostranství. "Vláda svým nařízením výrazně omezila volný pohyb osob na území celé České republiky, ale výjimky stanoveny jsou. Jednou z nich je také volný pohyb v přírodě či parcích. Samozřejmě je nutné myslit nejen na ochranu svoji, ale i ostatních. Nadále tedy platí, že není dovoleno vytvářet velké skupiny osob na jednom místě," informuje Městská policie hlavního města Prahy.