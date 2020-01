Záchranáři "vymírají". Stárnou, ubývají a mladé práce netáhne

Průměrný věk členů záchranné služby stoupá a mladí se do této profese příliš nehrnou. Podle statistik každý pátý záchranář překročil šedesátku. Kraje tak čím dál častěji zavádějí setkávací systém rendez-vous, kdy je ve výjezdové skupině lékař a řidič-záchranář, kteří nejezdí v běžné sanitce a na místo dojíždí za záchrankami v osobním autě.

Záchranářů je stále méně a stárnou. Mladí lidé, kteří by chtěli nastoupit po "staré gardě", často upřednostní jiné obory a do práce záchranářů se jim nechce. Podle Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky jsou na tom nejhůře příhraniční oblasti.

Jedná se hlavně o Jihočeský, Ústecký či Zlínský kraj, kde už se průměrný věk lékařů-záchranářů přehoupl přes padesát let. Problémy hlásí i Vysočina. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky už má pětina těchto lékařů na krku dokonce šedesátku.

V mnoha případech jde o minuty, a aby se lékaři k pacientům dostávali včas, kraje vymýšlejí alternativy. Kde jich je nedostatek, snaží se počty lékařů vyrovnávat posilami z nemocnic, nebo i ze soukromých praxí. Ale ani to nestačí. V řadě nemocnic proto zavedli systém rendez-vous (RV), který před lety začal fungovat v Praze.

Za záchrankou jede na místo v menším autě i doktor, který podá léky, stabilizuje a může vyjet k dalšímu případu. Tímto způsobem může zvládnout "pendlovat" i mezi pěti záchrankami.

" Výhodou je především rychlost a flexibilita. Ve velkých městech se dostane osobní automobil k případu často rychleji než velká sanitka. Lékař se ihned po příjezdu věnuje ošetření pacienta a vyčkává na příjezd skupiny rychlé zdravotnické pomoci. Pacient bývá pak transportován do nemocnice posádkou bez doktora. Pokud je nutná spolupráce lékaře i při transportu pacienta, jedou obě vozidla do nemocnice, přičemž lékař se přesune do velké sanitky," informují karlovarští záchranáři.