Na začátku to byl jen hec tří záchranářů. Jenže pak to strhlo úplně všechny. Záchranáři z Libereckého kraje se děkovným videoklipem zapojili do celosvětové výzvy Jerusalema Dance Challenge. V pětiminutovém videoklipu tancem děkují za podporu veřejnosti během pandemie.