Záchranářům se komplikují výjezdy, pacienti netuší, že musejí mít roušky!

Záchranáři musejí k pacientům jezdit s rouškou nebo respirátorem nasazeným na obličeji. Žádná výjimka neexistuje. A roušky musejí mít nasazené i všichni, kteří se pohybují u pacienta, za kterým záchranáři jedou.

"Devět z deseti výjezdů je takových, kdy lidé roušky vůbec nemají," popisuje mluvčí pardubických záchranářů Aleš Malý. "Naše zkušenost je bohužel taková, že lidi roušky nenosí. Když přijedeme do domácnosti a nejedná se o nějaký akutní zásah, kde rozhodují vteřiny, poprosíme je, aby si roušky nasadili," přizvukuje záchranář z Ústí nad Labem Martin Kubát.

Záchranáři pak musejí čelit často až naštvaným lidem, kteří nechápou, proč by doma měli mít nasazenou roušku. A první pomoc se tak zbytečně komplikuje.

"Si myslí, že to musí mít jenom, když jdou do nemocnice. Tak se jim snažíme vysvětlit, že to zdravotnictví přijelo k nim," říká mluvčí ústecké záchranky Prokop Voleník.

"Setkáváme se s případy, že lidé se cítí dotčeni a překvapení z toho, co po nich vlastně chceme. Roušky jim v takovém případě dáváme z vlastních zásob," doplňuje Malý.

Podle záchranářů jde primárně o ochranu pacienta, kterému jedou poskytnout rychlou první pomoc. Rouškami ale pochopitelně chrání také sebe, protože zasahují v takzvané první linii.