"Zachránil život dceři!": Na Ventrubu vzpomínají kolegové i rodiče pacientů

Jiří Ventruba byl nejen poslanec, ale i lékař. V roce 1991 založil Dětské neurochirurgické oddělení v Dětské nemocnici v Brně, kde zavedl nové mozkové operace u dětí. Na jeho "zlaté ručičky" tak vzpomínají i rodiče dětí, které zachránil.

"Upřímnou soustrast rodině. Je mi to moc líto. Jsem vděčná,že se moje dcera Nikolka dostala do rukou PANA DOKTORA před 17 lety. Zachránil jí ŽIVOT. Byl to výjimečný člověk, vždy na něj budeme vzpomínat s úctou," svěřila se redakci TN.cz jedna ze čtenářek. Vysvětlila, že její dcera se narodila s hydrocefalem, při kterém dochází k abnormálnímu hromadění mozkomíšního moku v komorách nebo dutinách mozku.

"Dcera měla strašný tlak v hlavičce, dokonce jí to vytlačovalo mozeček, šlo to hodně vidět na čele, první jsme mysleli, že to je jen podkožní tuk," vysvětlila maminka, která je stále vděčná, že lékaři tehdy přišel s řešením. "Pan doktor Ventruba dostal nápad, že dceři rozřízne půl hlavičky a pokusí se vše dát a upevnit na správné místo," zavzpomínala. Operace se naštěstí zdařila a i když po prodělaném hydrocephalu Nikolka trpí mentální retardací, maminka nepřestala být vděčná. "Nikdy nezapomenu NIKDY, měl zlaté ruce," dodala.

A zkušenosti dalších příbuzných pacientů jsou velmi podobné. "Tenhle pán doktor zachránil mému bráchovi život. Když byl miminko, ho operoval. Škoda, že už tady není," posteskla si Denča.

"Upřímnou soustrast rodině... Byl to člověk s obrovským srdcem,který neléčil jen těžce nemocné děti, ale dokázal podpořit rodiče v těch nejtěžších chvílích. Čest jeho památce," přidala se ke kondolencím Jana. A reakcí je daleko víc.

Na Ventrubu vzpomínají i kolegové

"Jiří Ventruba, lékař, poslanec, obětavý a skromný člověk, kamarád, před chvílí zemřel. Těžko se mi hledají slova. Jirko, díky za všechno! Odpočívej v pokoji!" uvedl na twitteru šéf ODS Petr Fiala. Právě na něj připadla smutná povinnost oznámit zprávu o smrti známého neurochirurga poslancům na úterním jednání. Zákonodárci následně drželi minutu ticha.

Ji Ventruba, lka, poslanec, obtav a skromn lovk, kamard, ped chvl zemel. Tko se mi hledaj slova.

Jirko, dky za vechno! Odpovej v pokoji! pic.twitter.com/ihxI6yBz1i — Petr Fiala (@P_Fiala) March 9, 2021

Zpráva poslance zasáhla, nejvíce z řad ODS. "Byl mým kolegou ve sněmovně, rozuměli jsme si, obdivovala jsem ho. Uvážlivý, vzdělaný, moudrý a noblesní muž. Je mi líto, že se už nepotkáme a nezasmějeme se spolu,“ reagovala na zprávu senátorka Miroslava Němcová.

Zashla m zprva o mrt Jiho Ventruby. Byl mm kolegou ve snmovn, rozumli jsme si, obdivovala jsem ho. Uvliv, vzdlan, moudr a noblesn mu. Je mi lto, e se u nepotkme a nezasmjeme se spolu. Myslm na rodinu pana doktora a jeho ptele. Jsem smutn s vmi. pic.twitter.com/cihvLp0ucw — Miroslava Nmcov (@Nemcova_Mirka) March 9, 2021

"Zemřel Jiří Ventruba. Neurochirurg, který léčil nejtěžší nemoci dětí. Komunální politik, poslanec. Atlet, na kterém byla i nyní vidět léta tréningu. Jeho přátelství, jasné konzervativní názory i jeho krásná 'brněnština' mi budou už napořád chybět. Upřímnou soustrast jeho rodině,“ zavzpomínal na Ventrubu stranický kolega Jan Zahradník.

Zemel Ji Ventruba. Neurochirurg, kter lil nejt nemoci dt. Komunln politik, poslanec. Atlet, na kterm byla i nyn vidt lta trningu. Jeho ptelstv, jasn konzervativn nzory i jeho krsn "brnntina" mi budou u napod chybt. Upmnou soustrast jeho rodin. pic.twitter.com/FLEz9hhnWp — Jan Zahradnk (@janzahradnik_jc) March 9, 2021

"Dnes nás navždy opustil Jirka Ventruba - skvělý kolega a hlavně neurochirurg s talentem od Pána Boha, který zachránil nespočet dětských životů. Jirko, lepšího souseda na poslaneckém klubu jsem si nemohl přát. Díky za všechny společné chvíle. Odpočívej v pokoji," přidal se Stanislav Blaha.

A k smrti Ventruby se vyjádřili i další politici. "Velmi mě zasáhla zpráva, že odešel pan poslanec Jiří Ventruba. Ačkoliv jsme byli z různých politických stran, vždy jsme spolu moc dobře vycházeli, jak po pracovní, tak osobní stránce. Pan poslanec mi bude velmi chybět. Nesmírně jsem si ho vážil,“ uvedl na twitteru exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Upřímnou soustrast poslali rodině i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nebo třeba poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

O smrti poslance a lékaře Jiřího Ventruby jsme informovali v Televizních novinách: