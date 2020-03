Zachraňme "zimní" čas, žádají vědci! Tři hlavní důvody, proč je lepší

O zrušení střídání letního a standardního ("zimního") času rozhodla Evropská komise a následně Evropský parlament už v roce 2018. Ani o dva roky později ale nejsme blíže jeho opravdovému konci. O tom, který čas si ponechat, si totiž mají rozhodnout samotné členské státy EU.

Právě na tomhle bodě zatím celý proces zamrznul, protože státy se mají dohodnout především mezi sebou. Na tom trvá i Česko, které by nejraději zavedlo stejný čas, jako budou mít okolní země. Znovu rozproudit ospalou diskuzi se teď snaží astronomové - iniciativou Zachraňme středoevropský čas.

Spolu s fyziology dali odborníci z Hvězdárny a planetária Brno dohromady tři hlavní důvody, proč bychom si měli ponechat standardní čas, tedy ten "zimní". "Ačkoliv se leckomu nelíbí, že by neměl dlouhé letní večery na zahradě, vědecké důvody z oblasti fyziologie mluví jasně," píší astronomové.

1. V létě netrápí, v zimě pomůže

Jedním z argumentů zastánců letního času je to, že v červenci a srpnu bude večer déle vidět, a můžeme si tak užít "delší den". To by ale znamenalo, že v zimě bude naopak šero ještě před devátou hodinou ráno. Děti by tak zhruba dva měsíce chodily do školy za tmy.

2. Prospívá organismu

Fyziologové zdůrazňují, že právě "zimní" čas je ten správný pro náš organismus. "Pro člověka, jeho biorytmy a kognitivní výkon je mnohem důležitější ranní světlo než prodloužený večer," uvádí iniciativa Zachraňme středoevropský čas.

Díky ponechání standardního času se bude moci lidské tělo přizpůsobit přírodnímu biorytmu a bude to mít vliv i na soustředění, myšlení a zdraví člověka. Podle odborníků to povede také k menšímu výskytu civilizačních chorob. Bez změny času se prý sníží výskyt rakovinu i spotřeba alkoholu a tabáku.





3. Je přírodní

Středoevropský čas je symetrický vzhledem k východu Slunce, jeho poloze nad jihem v poledne a k jeho západu. Přirozený je i pro lidský organismus - více ranního světla v zimě a méně toho večerního v létě. Lidé díky tomu budou lépe spát a lépe vstávat do práce nebo v případě dětí do školy.