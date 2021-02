Záchranná akce v horách! Ke zraněnému se lékař dostal pomocí Jetpacku

Zkušební záchranářský let pomocí raketového batohu se uskutečnil v Lake District v Anglii, kdy horští záchranáři nasimulovali záchranu zraněného dítěte. Pěšky by cesta ke zraněnému trvala okolo 25 minut, pomocí Jetpacku se záchranář dostal na místo za pouhých 90 sekund. Tento vynález tak může do budoucna dostat lékaře na kritická místa za zlomek času. Jak záchranná akce vypadala, se podívejte ve videu.