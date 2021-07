Záchranné složky dobývají sociální sítě. Odhalují přes ně i příčiny požárů

Při požáru v penzionu ve Slaném se nikomu nic nestalo, škoda dosáhla tří milionů korun. Proč začalo hořet, zjišťuje vyšetřovatel hasičů. Ten nyní vyvěsil na sociální síť neobvyklý status.

"Pro potřeby vyšetřování požáru penzionu ve Slaném v Palackého ulici žádáme veřejnost o poskytnutí případných fotografií či videozáznamů z požáru, zejména před příjezdem jednotek," napsal.

Aby se vyšetřovatelé obraceli na svědky takto neformálně na internetu, bylo ještě donedávna stěží představitelné. Teď je to čím dál častější. "Je to vlastně nejrychlejší způsob šíření informace a skutečně se nám osvědčilo, že již za několik minut se nám začala veřejnost ozývat," pochvaluje si vyšetřovatel Libor Pospíšil.

Svědek je na místě události vždy první. A každý postřeh či video mohou být užitečné. Nejde jen o hasiče a požáry. Sociální sítě jsou čím dál větší téma pro všechny složky záchranného systému.

Zdaleka největší dosah na sociálních sítích má policie. Sleduje ji 90 tisíc lidí na twitteru, 175 tisíc lidí na instagramu a 246 tisíc lidí na facebooku.

Zprávy, varování, pátrání po pachatelích, sebeprezentace. Vše důležité jde nejprve na síť. "Sociální sítě jsou pro policii nezastupitelným pomocníkem," říká mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Rovnou čtyři sociální sítě používají pražští hasiči. Jen jejich twitterový účet nasbíral přes 20 tisíc sledujících. "Tam vlastně lidé najdou informace o tom, co se přesně v Praze děje," vysvětluje mluvčí hasičů hlavního města Martin Kavka.

Pozadu není ani záchranka. "Sociální sítě považujeme za velmi důležitý komunikační kanál," nechala se slyšet mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Ve světě je policie, hasiči a záchranka na sítích samozřejmostí už delší dobu. U nás jde o záležitost posledních zhruba tří let. "Je to dané jenom tim, kolik lidí tam na tom pracuje a je schopno se tomu věnovat," uvedl IT expert Miloslav Lujka.

Sítě mohou i pobavit. Příkladem je blog strážníků z Přerova, který se díky humorně podaným zprávám stal téměř legendou sítí. Dočkal se i nominace na ocenění.

Záběry a fotografie zveřejněné na sociálních sítích často slouží jako důkaz: