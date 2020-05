"Záchranou" lidé mláďatům ubližují. Takhle poznáte, že potřebují pomoc

Každý rok touto dobou se záchranné stanice plní mláďaty divokých zvířat. Některé z nich by přitom lidé, kteří je najdou, mohli nechat, kde jsou. Místo toho je odnesou daleko od rodičů, u kterých by jim bylo mnohem lépe. Podívejte se, jak poznáte mládě, které potřebuje pomoc.

To, že na mláďata, na která narazíte v přírodě, nemáte sahat, opakují ochránci i zoologové dlouhodobě. Někteří lidé jsou ale nepoučitelní, a tak záchranné stanice v dalších dnech jako každý rok očekávají příval "zachráněných" potomků divokých zvířat.

Jen to, že se k mláděti přiblížíte, přitom může výrazně snížit jeho šanci na přežití. Pokud tedy najdete malé zajíčky nebo srnčata, nechte je být. Rodiče si je najdou a postarají se o ně mnohem lépe, než by kdy odborníci mohli. Tím, že byste je odnesli, byste jim tedy spíše uškodili.

Na taková mláďata byste neměli sahat, ani kdyby jim hrozilo nebezpečí od psů a koček. Stále mají o moc větší šanci na přežití v přírodě, než s lidmi. Nejčastěji "zachránci" sbírají zajíčky, které ale matky odkládají a chodí je jen zhruba dvakrát denně krmit.

Pouze ptáčata dravců a sov můžete ze země vysadit na nejbližší větev, abyste je ochránili před kočkou, psem nebo snad dopravou. Poznáte je tak, že mají chmýří a ještě jim nenarostlo peří. U mláďat pěvců je to ale složitější, záleží na stáří mláděte.

"Neopeřená ptáčata nebo ptáčata v chmýří můžeme bez obav vzít do ruky a vrátit je do hnízda. Pokud hnízdo nenajdeme, nebo je nedostupné či zničené, odevzdáme taková ptáčata do péče odborníků v záchranné stanici," nabádá projekt Zvíře v nouzi. Opeřená ptáčata odneste na bezpečné místo.

Jeden z případů, kdy můžete zvíře odnést do záchranné stanice, je, kdyby bylo zraněné. Druhá varianta je, kdyby bylo mládě očividně daleko od domova a šlo za člověkem samo.

Při sečení luk v Česku ročně zahyne přes 60 tisíc mláďat. Podívejte se na reportáž TV Nova: