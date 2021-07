"Zachraňte ho, v rodině nás umřelo moc." Lékařka popsala boj s covidem

Zoufalství, prosby i konce tak rychlé, až z toho mrazí. I tak popisuje osobní zkušenost s covidem-19 lékařka Martina Žižlavská, jejíž osobní zpověď na facebooku "lajkovaly" do středy více než tři tisíce lidí a stovky ji sdílely. Zdravotnice v příspěvku mimo jiné zkritizovala ty, kteří vakcinaci proti nákaze odmítají.

Na úvod Žižlavská uvedla, že na covidovém oddělení pracovala od konce letošního ledna až do května, kdy se uzavřelo. Ale s nemocí přišla do kontaktu dřív - loni na podzim. "Pacientce ve středním věku jsme udělali CT (počítačovou tomografii) plic. Pamatuju si, jak mi spadla brada, když jsme si ty snímky prohlíželi. Nic takového jsem nikdy předtím neviděla. Hledali jsme kousky funkční plicní tkáně a mně se honilo hlavou, jak to, že ještě vůbec bez ventilátoru dýchá," vzpomíná zdravotnice.

Letošní jaro bylo podle ní peklo, ale za zkušenost je i tak ráda, prý ji vše zocelilo. "Pamatuju si pána, který po dvou týdnech boje zemřel. Nakazil se, když vezl svoji příbuznou k nám do nemocnice; ta zemřela pár dní poté, co jsme hospitalizovali i jeho. Pamatuju si, jak mi jeho žena volala a prosila, abychom ho zachránili, že už jich v rodině umřelo moc, že ona už to nezvládne," přidala Žižlavská děsivý příběh.

Zavzpomínala i na pacienta, který byl mladší než její otec a i když v těžkém stavu, tak to nejprve vypadalo, že nemoc dokáže porazit. "Ráno sestry hlásily, že se zhoršil, neměla jsem tehdy sílu za ním znova jít a hodila jsem to na denní šichtu – zemřel ještě předtím, než jsem se osprchovala a odešla z práce," zmínila lékařka.

"Pamatuju si paní, která se tak dlouho starala o svého ochořelého manžela, až ji nakonec přivezli v tisíckrát horším stavu než jeho. Pobyla si u nás mnohem déle než on a díky aspoň za ten kousek karmy, že to nakonec zvládla," přidala zdravotnice příběh se šťastným koncem.

Vzpomíná i na lidi, kteří "peklo covidového zápalu plic" ustáli. Část se podle ní má už dávno dobře, jiní jsou na tom špatně doteď. "Ale moc nepochybuju o tom, co by si zpětně vybrali – jestli očkování, nebo to, čím prošli. Jenomže oni na výběr tehdy ještě neměli," zmiňuje Žižlavská.

"Zapamatuju si všechny, co mi teď u piva tvrdí, že se nebudou očkovat, protože je to buzerace, protože nemají rádi léky, protože to přece nebudou hrotit, protože je to všechno nadhodnocené a vlastně stačí žít zdravě, což možná někdy v dalekém budoucnu někdo z těchto plácalů udělá, ale dost o tom pochybuju," rozohnila se pisatelka.

A na závěr napsala, že pokud budou mít očkovaní z celého světa nakonec opravdu vážné a měřitelné dlouhodobé následky, sní svůj fonendoskop.

