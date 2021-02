Zpátky do lavic, ale s testy. Žáci by na ně mohli chodit i každý týden

Další žáci by se podle ministra vnitra Jana Hamáčka mohli vrátit do škol na začátku března. Řekl to po jednání vlády. Podmínkou by ovšem bylo pravidelné testování žáků i zaměstnanců škol. Ústřední krizový štáb má jednat o tom, jak testování zajistit.

Třeba takový Richie by měl za pár měsíců maturovat. Distanční výuka však není pro přípravu ideální. "Vítám to, že bychom se mohli vrátit do školy a více se doučit ty maturitní předměty,“ řekl televizi Nova.

Právě návrat do škol byl jedním z témat na pondělním jednání vlády. "Ruku v ruce s tím návratem žáků a studentů bude muset být systém testování. My jsme se dohodli že ústřední krizový štáb s jednotlivými resorty velmi rychle připraví strategii pro další postup tak, abychom byli připraveni. Pokud to situace dovolí někdy od začátku března by mohli naše školy znovu otevírat,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Mluvilo se o tom, že by se prezenční výuka mohla zatím obnovit pouze pro maturanty a závěrečné ročníky. V neděli tuto myšlenku potvrdili vládní představitelé i opozice. “Pokud ta maturita má mít hodnotu, mají být kvalitně připraveni, mají z nich být kvalitní vysokoškoláci už brzo, tak se prostě do těch škol musí vrátit,“ vysvětlil předseda STAN Vít Rakušan.

Testovat by se žáci mohli každých 7 až 14 dnů takzvanými neinvazivními testy, ty se dělají například ze slin. Pravidelné plošné testování by podle ministerstva školství mělo umožnit bezpečné znovuotevření škol i při nepříznivé epidemické situaci. Ředitelé škol by sice návrat studentů do lavic uvítali, k testování ale mají výhrady.

"Zatím asi nemáme kapacity ve škole na to, abychom testovali buďto sebe, nebo studenty, takže musíme počkat jakou představu má ministerstvo,“ řekl ředitel školy Jan Teplý. Podle něj by se žáci vyšších ročníků mohli testovat sami. Podmínky otevření škol bude vláda dál projednávat.