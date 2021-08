Vládě chybí zásadní údaje o očkování. Jsou důležité pro fungování škol

S dětmi, které jsou proti covidu proočkovány minimálně, přijdou v září do kontaktu učitelé. Procento jejich proočkovanosti ale ministerstvo školství ani ministerstvo zdravotnictví nezná. Ochrana pedagogů přitom podle odborníků do velké míry ovlivní to, jestli se nákaza na podzim začne ve školách masivně šířit.

Klíčové údaje o proočkovanosti českých pedagogů českým úřadům chybí. V okolních státech přitom podobná data mají. Třeba slovenské ministerstvo školství na začátku srpna zveřejnilo, že se naočkovat nechalo 66 procent tamních zaměstnanců škol.

"Na začátku byli učitelé prioritní skupinou, ale to se poté změnilo. My už je specificky nesledujeme, proto úplně tu přesnou statistiku nemáme. My jsme ji měli možná na začátku," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Existují pouze neověřená data proočkovaných kódů, které školy v prioritní vlně očkování obdržely. Učitelé se ale mohli očkovat i bez nich.

"Učitelé byli jenom v té první vlně nějakým způsobem sledováni. Následně potom se ještě proočkovávali další, takže ani my přesně nevíme, koho máme a nemáme proočkovaného," vysvětlil šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Podle státní očkovací strategie bylo ve školství pro očkování upřednostněno 289 tisíc vakcín. Využilo toho 169 tisíc pracovníků škol, tedy téměř 60 procent. Ředitelé škol si myslí, že ve skutečnosti je naočkovaných lidí víc.

"Co se týká těch, kteří se nenechali naočkovat, tak tam pro ně platí to, že musí být testováni," vysvětlil ministr školství Robert Plaga s tím, že testy si nenaočkovaní kantoři budou muset zajistit sami. "V případě, že ten učitel by se odmítl testovat a nebyl očkovaný, tak pro něj platí to stejné, co pro žáky," dodal Plaga.

To znamená že po celou dobu pobytu ve škole bude muset mít respirátor. Podle všeho nebudou smět ani cvičit a zpívat.

Nakolik je zásadní proočkovanost pedagogů, řekla viroložka Ruth Tachezy: