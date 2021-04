Žáci z Prahy 9 dostali plivací testy. Radnice hrozí ministerstvu žalobou

Praha 9 nakoupila na vlastní náklady sady PCR testů ze slin a v pondělí je učitelé rozdali rodičům. Městská část tak chce být modelovým příkladem pro ministerstvo zdravotnictví, po kterém žádá okamžitý návrat dětí obou stupňů základních škol do lavic. Pokud prý ministerstvo metodiku nezmění, chystá žalobu.

Antigenní testování v ZŠ Litvínovská v pondělí absolvovalo 205 žáků. Všichni si zároveň odnesli i PCR test na úterý. Ten rodiče dítěti odeberou ráno. "V úterý žák odevzdá vzorek a my pak provedeme centrální odvoz do laboratoře a do večera bude výsledek,“ informoval radní pro školství Prahy 9 Zdeněk Davídek.



Děti sice podstoupí dvojí testování, městská část ale docílila svého. Resortu zdravotnictví ukáže, že PCR testování se dá hladce zvládnout. Většina rodičů, dětí i učitelů by PCR testování ze slin uvítala. "Lepší je ten plivací test, protože se nesahá do toho nosánku,“ míní dotázaní rodiče.



Rodiče by tak s dětmi nemuseli po odebrání vzorku čekat ještě 15 minut před školou. Ze všech otestovaných žáků této pražské základní školy vyšel pouze jeden test pozitivní. Vedení Prahy 9 teď prý jen čeká na výsledek pondělního jednání vlády. Pokud ministři nezmění metodiku, budou mít na stole žalobu.



