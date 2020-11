Žáci prvních a druhých tříd se vrátili do škol. Musí dodržovat opatření

Do škol se ve středu vrátilo přes dvě stě tisíc žáků. Na děti čekala řada pravidel, která mají zabránit šíření nákazy. Podle ředitelů škol je dobře, že mohli nastoupit alespoň ti nejmladší. S návratem dalších ročníků by ale raději ještě počkali.

Rodiče, děti i učitelé ve středu ráno nemohli dospat. Do škol žáci prvních a druhých tříd přišli po více než měsíci. Na rozdíl od jara byl návrat povinný.

"Já učím prvňáčky a ta distanční výuka byla velice náročná takhle dělat, takže jsem ráda, že můžeme nastoupit a dceru mám ve druhé třídě, takže pro nás to bude velké odlehčení, že můžeme konečně nastoupit,“ uvedla učitelka Lenka Kuglerová.

K prezenční výuce ve školách se dnes vrátilo zhruba 215 tisíc dětí. Částečné otevření škol je ale podmíněno několika pravidly, která mají zajistit bezpečný průběh vyučování.

"Museli jsme udělat systém, aby děti chodily po třídách do školy samostatně, aby se třídy nepotkávaly ani v šatně, pak samozřejmě větrání, o každé přestávce a uprostřed každé vyučovací hodiny,“ vysvětlil ředitel základní školy.

"Co se budeme snažit dělat, tak chodit co nejvíc ven, děti jsou nabalený, mají teplý oblečení, abychom tady byli co nejméně času,“ informovala učitelka Klára Vancová.

Omezený režim na děti čeká i v družině nebo školní jídelně, ani tam se nesmí míchat žáci z různých tříd. Už v pondělí by se do školních lavic mohly vrátit i další třídy prvního stupně, poslední ročníky a střídavě pak žáci stupně druhého.

Jak návrat do škol hodnotili děti a učitelé, se podívejte v reportáži TV Nova:

Podívejte se jak návrat prvňáčka do školy vypadal:



Ministr zdravotnictví prozradil, jak to vypadá s dalším uvolňováním: