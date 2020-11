Žáci se vrací do lavic na etapy. Je to chaos, zlobí se ředitelé škol

Ve středu se do škol vrátí žáci 9. tříd a maturitních ročníků. Od příštího pondělí pak děti ze zbylých tříd prvního a druhého stupně. Jak to bude se studenty středních škol, zatím není jasné. O jejich návratu do lavic rozhodne skóre systému PES. Mnozí ředitelé škol tvrdí, že je současná situace velmi nepřehledná a chaotická.

Už nyní je velký problém v ranních školních družinách. Za normálních okolností by tu děti byly v jedné skupině, teď musí být žáčci prvních a druhých tříd rozdělení do čtyř skupin tak, aby se děti z různých tříd nepotkávaly.

Příští týden přibudou další žáci z prvního stupně. Zajistit, aby děti v družině byly oddělené podle tříd, je prý téměř utopií. "Bez pomoci asistentů pedagogů bychom to nezvládli. Mít děti rozdělené do skupin po jednotlivých třídách není možné," přizvukuje vedoucí družiny v Hradci Králové Ludmila Břeňová.

Od příštího pondělí budou na základních školách děti z prvních stupňů, deváťáci a pak půlka dětí z ostatních tříd. Ty se ovšem budou po týdnech střídat. Složitější už to asi být nemůže. Ředitelé škol mají týden na to, aby překopali dosavadní rozvrhy a zajistili náhradní program za tělocvik nebo hudebku.

"Hodně budeme venku, když to půjde, jinak učitel třeba odučí jednu třídu, pak přejde do učebny, ze které bude vysílat online," přibližuje ředitel ZŠ Pouchov v Hradci Králové Jiří Otčenášek.

V největší nejistotě jsou zatím střední školy a učiliště. Kdy tam začnou děti nematuritních ročníků chodit, ředitelé zatím netuší. Čeká se na to, až bude Česko v protiepidemickém systému PES na třetím stupni.

"I když se všichni snažíme, co můžeme, u té distanční výuky nevím, jak bude kvalitní, nevíme, jak objektivní je to zkoušení. Uvidíme, jak to bude, až se vrátí do škol," krčí rameny Zdeněk Zitko, ředitel SPŠ potravinářství a služeb v Pardubicích.

Třídy maturantů mají téměř na každý předmět jiné složení. Semináře si žáci volí a jsou složené ze studentů několika tříd, a to za současných podmínek není myslitelné. "My nejsme schopní zajistit výuku pro všechny maturanty, protože to není možné ani rozvrhově uspořádat," mrzí ředitele Gymnázia Jeronýmova v Liberci Jaroslava Šťastného.

Podle ministerstva školství je ale dodržování stejného složení tříd zásadní, a to i za cenu, že se nedodrží výukové osnovy. "Na předměty, na které jsou spojení žáci z více tříd, tak tam může probíhat distanční výuka. Ta podmínka homogenity skupiny má přednost," říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Pedagogická komora považuje současnou situaci za chaotickou a zbytečnou a má dokonce připravený alternativní návrh. V něm odmítá turnusování žáků podle tříd. Lepší by prý byl postupný návrat všech dětí po jednotlivých stupních.