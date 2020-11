Žáci se vrací do školních lavic. Čekají je přísná nařízení i řada zákazů

Žáci prvních a druhých ročníků základních škol se vrací do lavic. Do škol znovu nastupují také žáci z tzv. malotřídek, přípravných tříd či speciálních škol a škol při zdravotnických zařízeních a zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. To se však neobejde bez přísných hygienických opatření.

Obnovení výuky, byť jen pro omezené spektrum žáků, se neobejde bez přísných hygienických pravidel. Roušku tentokrát neodloží ani v průběhu vyučování a samozřejmostí bude také časté větrání o přestávkách i v průběhu výuky.

Dál platí zákaz zpěvu a sportovních činností. Hudební výuka i tělocvik sice dál probíhat mohou, ale pouze v rámci teorie. V úvahu podle aktuálních nařízení také nepřipadá setkávání se žáků z jiných tříd.

Návrat alespoň části žáků do škol umožnil příznivý vývoj epidemiologické situace v posledních týdnech. Aby se mohli do škol vrátit i ostatní žáci a studenti, musel by se aktuální pátý pandemický stupeň snížit alespoň na čtvrtý.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by se pak mohly do lavic vrátit i poslední ročníky základních škol a středních škol. Znovu by také odstartovala praktická výuka.