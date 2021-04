Žáci z uměleckých škol se nemusí testovat. Ministr to neumí vysvětlit

"Já tuto informaci nevím, určitě se na to podívám,“ řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Počty pozitivních na covid-19 po Velikonocích opět vzrostly, a tak se odborníci bojí návratu dětí do uměleckých škol. Tam se totiž studenti testovat nemusí.



"Nepřišel jsem na žádný důvod, proč by umělecké školy měly být z testování vyňaty,“ tvrdí virolog Jan Pačes.



"V této době jakékoliv rozvolňování, které není doprovázeno testováním, je rizikové,“ přidává se virolog Václav Hořejší.



Odborníkům se to nelíbí, někteří rodiče to ale vítají. "Většinou byli rodiče rádi, že děti testované nebudou. Co se týče všech mých žáků, tak mám potvrzeno, že se vrátí na prezenční výuku a už se moc těší,“ řekla učitelka Hana Vašíčková.



Ředitelé škol mají napilno, aby všechno do pondělí stihli. O návratu se dozvěděli na poslední chvíli. "Vláda to schválila v úterý, ale v datových schránkách škol se to objevilo až ve čtvrtek dopoledne,“ postěžoval si ředitel umělecké školy Tomáš Uhlíř.

Rozvolnění se netýká kolektivních kroužků, jako například zpěvu, malování nebo jiných uměleckých oborů.

