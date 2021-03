Začíná jaro! Co nám o prvním jarním dnu prozradí hvězdy a čísla?

Dlouho očekávané jaro už je tady. První jarní den, tedy astronomické jaro, začíná v sobotu 20. března v 10:37. Tento den také vstupuje Slunce do znamení Berana. A co pro nás první jarní den znamená podle astroložky a numeroložky Hany Černé?

Po stránce numerologické podle Hany Černé začíná jaro pod silným číslem jedna. To je číslo začátku, počátku cyklu i základu života. Číslo jedna je přiřazené Slunci a platí za číslo nebeské, silné, jedinečné a dokonalé.

Jednička je také číslo šťastné. "Pro nás to znamená nové začátky, které mohou ovlivnit náš další život. Je to den výborný pro zahájení nějaké činnosti, projektu, aktivity nebo tvorby," říká Černá. Důležité podle ní není dnešní den tyto věci dokončit. Stačí jen začít a výsledek pak časem bude příznivý.

První jarní den také podporuje aktivitu a prosazování autority. K tomu pomáhá i znamení Berana, do kterého právě vstupuje Slunce. "Beran myslí někdy více na sebe, což je ale také někdy potřeba. Má silnou vůli a velký životní elán, nenechá se jen tak něčím zastrašit. Někdy ale umí být panovačný, tvrdohlavý a bude si chtít prosadit své," popisuje astroložka.

Beran také rád pomáhá, ale očekává za to nějaké ocenění. Černá proto doporučuje, abychom se v první jarní den nezapomínali více chválit a děkovat. Tento den také podle ní slibuje dosažení úspěchu a obrat k lepšímu. "Čeho jsme se dřív obávali, to bychom měli zkusit znovu a budeme mít šanci uspět," dodává.

Podle Černé je tento den také vhodný k ucházení se o nové pracovní místo, a přestože je sobota, mohlo by to vyjít. "Zdraví by se mělo zlepšovat a budeme se cítit silnější s větším přívalem energie," říká. Navíc doporučuje využít den nejen k odpočinku, ale i k jarní procházce. "Hlavně ale s něčím začít, buďme aktivní, tento den nám přeje a pomůže nám se vším, do čeho se s vervou pustíme," uzavírá Černá.