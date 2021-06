Některá centra nestíhají očkovat. Kam se hlásit, abyste nečekali? PŘEHLED

Mezi očkovacími místy jsou přitom opravdu velké rozdíly - zatímco někde v pomyslné frontě na termín očkování čeká sotva pár desítek lidí nebo i méně, jinde jsou to tisíce. Ke čtvrtečnímu ránu bylo podle portálu, který vytíženost očkovacích míst sleduje, nejvíce registrovaných čekajících na rezervaci konkrétního termínu ve fakultní nemocnici v Hradci Králové (5988), v Očkovacím centru Liberec (4563) a ve vinohradské fakultní nemocnici v Praze (4271 zájemců ve frontě).

Při výběru konkrétního očkovacího místa je pro zájemce o vakcíny proti covidu-19 možná ještě důležitější údaj, jak dlouhé je průměrně čekání mezi registrací a doručením kódu, který umožňuje výběr konkrétního termínu aplikace první dávky.

Dobrou zprávou je to, že z více než dvou stovek různých očkovacích míst, které portál sleduje, se pouze v jednadvaceti z nich čeká na smsku s PIN2 kódem déle než týden. Smutným rekordmanem je v tomto ohledu Centrum zdravotní péče Jirny u Prahy, kde se čeká 3,6 týdne. Na řadě jiných míst ovšem kód umožňující výběr termínu očkování přichází registrovaným v podstatě okamžitě.

Posledním údajem, který stránka sledující očkování uvádí, je orientační vytíženost jednotlivých očkovacích center. Ta ukazuje, jak dlouho přibližně potrvá, než místo naočkuje všechny s rezervacemi a ve frontě podle rychlosti očkování za posledních 7 dní.

I v tomto ohledu jsou mezi očkovacími místy obrovské rozdíly - zatímco někde by mohlo očkování teoreticky skončit už za necelý týden, pokud by se nikdo další nepřihlásil, jinde by mohli zájemci na vakcínu čekat i několik let. Ve čtvrtek ráno bylo rekordmanem očkovací místo v Kyselce na Chomutovsku s necelými 291 týdny, což je přes 5,5 roku.

Celkem bylo v Česku ke čtvrtečnímu ránu podáno už více než 5,5 milionu dávek vakcín proti covidu-19. Více než 1,5 milionu lidí už má očkování ukončené. Ve středu zdravotníci aplikovali bezmála 110 tisíc dávek, což je nový rekord. Zdaleka nejvíc se očkuje vakcínou od Pfizeru (přibližně 80 procent všech podaných dávek), následují očkovací látky od AstraZenecy a Moderny.

Podívejte se, jaká je situace v očkovacích centrech ve vašem kraji:



Tento týden vláda spustila stránku, z níž je možné stáhnout covid pas. Více v reportáži TV Nova: