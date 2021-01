Začne registrace k očkování! Starším pomohou s přihlášením i praktici

Právě online registrace vyvolala vlnu nevole. Řada starších lidí totiž s internetem nepracuje a nemá s ním žádné zkušenosti. Při registraci jim tak budou muset pomáhat například rodinní příslušníci. O pomoc však můžou požádat i praktické lékaře.



"Zájem o to pacienti jistě mít budou. Zatím však není enormní. Lidé se na lékaře obracejí spíše s požadavkem, že se chtějí nechat naočkovat. Samotnou registraci jsou schopni provést za pomoci členů rodiny,“ tvrdí člen Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka.



Zda to však lékaři budou všechno zvládat, zatím není zcela jasné. "Bude záležet na tom, jak systém bude nastavený. Pro lékaře to bude enormní zátěž,“ doplnil Procházka. Podle něj by si v některých případech lékaři museli zajistit speciální ordinační hodiny, nebo zaměstnat administrativního pracovníka, který by tuto činnost zastal.



Zároveň podotkl možnost, že by praktičtí lékaři mohli lidi také proti koronaviru očkovat. "Ve většině případů jsou doktoři připravení. Pokud bude lékař vybavený, patřičně erudovaný a zároveň také proočkovaný, není problém, aby pacienty očkoval sám,“ uzavřel Procházka.

