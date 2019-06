Začíná sezóna koupání! Některé rybníky nejsou k plavání vhodné

Hygieničky vyrazily například k Malému Pařezitému rybníku u Telče na Jihlavsku. Do lahví na vodu a také do speciální trubice o objemu půl litru, tzv. Andělovy tyče, sbírají vzorky vody. Musí to být přesně z třiceticentimetrové hloubky. "Odebíráme vzorek na mikrobiologický rozbor," popisuje svou činnost hygienička Martina Kopuletá.

Zkoumají také průzračnost vody. "Mělo by být aspoň metr vidět, což je," komentuje Malý Pařezitý rybník hygienička Ludmila Horáková. Hygienici ještě musí změřit teplotu vody a udělat mikrobiologické rozbory, ale zatím to vypadá, že je tam voda čistá.

Do terénu vyrážejí hygienici po celé republice. Během letní sezóny provedou stovky odběrů na desítkách míst. Kvalitu vody už teď začínají vlivem sucha zhoršovat přemnožené sinice. Některé rybníky, ale už teď jsou na první pohled ke koupání nevhodné.

Například v Jihočeském kraji hygienici kontrolují vodu na sedmi místech, sinice už objevily na přehradě Orlík. Ve Zlínském kraji je devět koupacích oblastí, které v průběhu sezóny hygienici zkontrolují více než sedmdesátkrát.

Tam kde voda zapáchá, je abnormálně zelená nebo jsou v ní uhynulé ryby, může být koupání i zdraví nebezpečné. Každý si přitom může udělat sám jednoduchou kontrolu kvality vody. Pokud jste v ní po pás a vidíte si palce u nohou mělo by být vše v pořádku.