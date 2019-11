Začínají vánoční trhy v Drážďanech. Toto musíte vědět, než se tam vydáte

V Německu se nepracuje v neděli. To je první věc, na kterou byste měli brát ohled při plánování vašeho výletu. Trhy jsou sice otevřeny denně od 10:00 do 21:00, ale obchody jsou poslední den v týdnu zavřeny. Pokud chcete spojit návštěvu hlavního města Saska s výhodnými nákupy ve zdejších obchodech, nenechávejte ji na tento den. V tomto roce jen jedna prodejní neděle a to 8. 12. 2019 od 12:00 do 18:00.

Město Drážďany počítá s českými návštěvníky. To dokazuje česká verze vánoční brožury, kde lze nalézt přehled veškerém vánočním dění v Drážďanech. Můžete ji zdarma dostat například v turistických informacích na hlavním nádraží (Hauptbahnhof Dresden), v nákupní pasáži QF u kostela Frauenkirche nebo si ji stáhnout v elektronické podobě: Vánoční brožura Drážďany 2019 [pdf]



Štrýclmarkt má také svoji vlastní měnu tzv. drážďanské štrýcltolary. Za 10 eur dostanete 11 tolarů, každý v hodnotě jednoho eura – to znamená, že jeden tolar dostanete jako dárek. Měna však platí pouze na tomto trhu a je k dostání pouze v informačním centru města Drážďany.



Hlavní vánoční trh v Drážďanech Štrýclmarkt jde s dobou. Tento rok se zde totiž budete moci připojit na bezplatnou Wi-Fi síť. Jediné co potřebujete znát je heslo: striezelmarkt-2019-gast

Pokud nejste fanoušci velkých davů, doporučujeme se podívat na jeden z dalších deseti dalších trhů, které v Drážďanech jsou. Štrýclmarkt navštěvuje zejména o víkendu velký počet lidí a prodírání davem a čekání ve frontě na oblíbený svařák či Wiener Wurst je rutinou.



Další trhy naleznete například na ulici Prager Strasse, na náměstí Postplatz, na náměstí u zámku, na nádvoří zámecké stáje Stallhof či u kostela Frauenkirche. Další trhy naleznete v brožuře nebo na mapě níže.