Začínají zápisy do prvních tříd. Letos unikátně bez dětí

1. dubna začínají po celé ČR zápisy dětí do prvních tříd. Protože ale stále trvá nouzový stav a školy jsou uzavřené, musí se letos obejít fyzicky bez přítomnosti budoucích školáčků.

Všechny školy musí zápisy stihnout do konce dubna, konkrétní termín stanoví ředitel školy, informace najdete většinou i na webových stránkách příslušné instituce.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, tedy datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,“ doporučilo k organizování zápisů Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Zápis by se měl tedy obejít ideálně i bez fyzického kontaktu rodičů a pedagogů.

Zápisy se podle MŠMT letos týkají 137 800 budoucích prvňáčků. Pro ně bývá tento okamžik důležitým a slavnostním aktem, během kterého předvádějí své schopnosti a připravenost na školní docházku.

„Doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy,“ radí ministerstvo. To by mělo částečně nahradit tzv. motivační část´, která bývá standardně součástí zápisu.

K zápisu musejí rodiče zapsat všechny děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014. V případě, že by chtěli požádat o odklad školní docházky, je třeba doložit posudek z pedagogické poradny a potvrzení od lékaře o nepřipravenosti dítěte na školní prostředí. O odklad docházky o rok každoročně žádá kolem 20 % rodičů.

