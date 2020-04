Žádné roušky, restaurace otevřené. Švédsko věří promoření a funguje

S příchodem teplých dnů morálka Čechů v dodržování striktních opatření upadá. Zejména velikonoční svátky ukázaly, že mnohým není nařízení nosit roušky a zákaz sdružování a vysedávání venku nijak příjemný. Závidět by mohli Švédům. Tam jsou nadále otevřené restaurace, bary i kavárny, děti mohou chodit do školy. Zavřené jsou jen vysoké školy, fitness centra, zakázány akce nad 50 osob a sportovní ligy. Země se zaměřila především na ochranu nejohroženějších, tedy seniorů, a pro ostatní má jen doporučení, jak se chovat zodpovědně.

Švédský premiér Stefan Löfven přesto nepočítá, že by se u nich šíření nákazy jakkoli vymklo, očekává, že konečná bilance bude představovat řádově tisíce mrtvých. Což je číslo, které již nyní vysoce překonalo Španělsko, Itálie, Francie nebo Velká Británie, kde jsou počty obětí již do desítek tisíc. Ve Švédsku je momentálně 16 004 nakažených, 1 937 lidí nemoci podlehlo, uzdravených je zatím 550. Počty úmrtí narůstají řádově o desítky denně.

Zda se země vydala riskantní cestou, nebo se její přístup vyplatil, se má ukázat již v průběhu května. Zatímco jiné země, včetně Česka, na toto období počítá s postupným rozvolňováním omezujících opatření, hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell podle webu The Telegraph věří, že země již bude dostatečně promořená a bude moci hovořit o tzv. kolektivní imunitě. Po ní by již měla začít epidemie rychle ustupovat, neboť většina lidí by měla být vůči nákaze již imunní.

Švédský model má méně destruující dopad nejen na psychiku lidí, ale i na ekonomiku země. I zde pracuje řada lidí z domova, některé podniky omezily provoz, důkazem je i pohyb v hromadné dopravě, který je asi poloviční oproti běžnému stavu. Vláda pro firmy i občany nachystala daňové úlevy, odklady a podpůrné balíčky, přesto nepředpokládá drtivý propad ekonomiky, zadlužení předpokládá ve výši 35 % hrubého domácího produktu HDP.

Pro srovnání, podle Národní rozpočtové rady má tuzemská ekonomika letos klesnout o 5,6 %, deficit sektoru vládních institucí za rok 2020 by mohl dosáhnout zhruba 240 miliard korun, což představuje 4,3 procenta HDP. „Dluh vyjádřený jako % HDP by vzrostl z úrovně 30,8 % HDP roku 2019 až na téměř 43 % HDP v roce 2026. Hranice 40 % HDP by však byla prolomena již v roce 2022 a úroveň zadlužení by se nad touto hranicí držela až do roku 2028,“ predikuje studie Národní rozpočtové rady.

Česká republika v pondělí odsouhlasila rekordní navýšení schodku státního rozpočtu ve výši 300 miliard korun. Podívejte se na reportáž o navyšování deficitu státního rozpočtu: