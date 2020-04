Žádné zabavování věcí a dražby domů. Stát navrhuje odklad exekucí

Ministerstvo "záběr" návrhu rozšířilo po diskuzi s poslanci či neziskovými organizacemi. Zákonodárci budou moci novinky schválit jako pozměňovací návrhy.

"Cílem navržených úprav je, aby lidé v době nouzového stavu a bezprostředně po něm nepřicházeli o svůj majetek. Chceme jim dát možnost překlenout složité životní situace, do kterých se v souvislosti s epidemií Covid-19 dostanou. Myslíme na fyzické osoby, ale i na podnikatele, kterým by třeba zabavení auta či domu znemožnilo podnikání, či ztížilo pracovní podmínky,“ vysvětluje ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Nejdůležitější novinkou je další změna v provádění exekucí. "Konkrétně návrh zavádí moratorium (odklad) na provádění některých úkonů exekuce v době nouzového stavu a bezprostředně po něm, a to do 30. června. Do té doby by nebylo fakticky možné provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a zabavování věcí (mobiliární exekuce). Týkalo by se to i exekucí zahájených před tímto obdobím," popsalo ministerstvo v tiskové zprávě.

Ale tato změna se nemá týkat úplně všech dluhů a pohledávek. Například vymáhání výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví a úmyslnými trestnými činy.

Dočasně změnit se mají například také exekuce odstupného, které lidé dostanou při konci v zaměstnání. "Změna zohlední smysl odstupného při propuštění z pracovního poměru jako částky, která nahrazuje několik platů. Nebude možné postihnout odstupné jako jednu částku. Dlužníkovi zůstane v takové situaci víc prostředků," popsalo ministerstvo.