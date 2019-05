Žádný řemeslník. Patrika (16) měla zavraždit jeho přítelkyně

Smrt teprve šestnáctiletého chlapce otřásla minulý týden Slovenskem. Patrika někdo zavraždil, na jeho těle se našlo jednadvacet bodných ran. Až doposud si veřejnost myslela, že chlapce měl zabít falešný řemeslník, který se pod záminkou vloudil do bytu, teď to ale vypadá, že je vše úplně jinak. K chlapcově vraždě se měla podle neoficiálních zdrojů přiznat jeho přítelkyně.

Mrazivý případ ze slovenské Žiliny je od začátku plný otazníků. Šestnáctiletého Tomáše našli ubodaného v jednom z bytů na městském sídlišti. Tragédie se odehrála 16. května krátce po poledni.

Mladík utrpěl jednadvacet bodných ran, následkům mnohačetného pobodání okamžitě podlehl. Nejprve se pracovalo s verzí, že chlapec zemřel tak, že jej ubodal neznámý muž v montérkách. Ten se měl vloudit do bytu, ve kterém se nacházel chlapec i se svou přítelkyní. Vydával se prý za zaměstnance energetické společnosti. Nejdříve měl napadnout dívku, která mu otevřela, a když jí na pomoc přispěchal její přítel, měl se útočník vrhnout na něj a ubodat ho.

Teď to ale vypadá, že je všechno úplně jinak. Žádného muže policie doposud nezadržela. Za smrtí mladého chlapce totiž nejspíše není žádný třetí člověk. Nejsou totiž důkazy, že by se v bytě v době chlapcově smrti nacházel někdo další. Chlapce měla údajně ubodat jeho přítelkyně, píše web topky.sk.

Teenager měl na těle neuvěřitelných jednadvacet bodných ran. Nejspíše mu je ale nezpůsobil žádný falešný odpočtář v montérkách. Této verzi navíc nasvědčuje i fakt, že slovenská policie nevyhlásila po pachateli žádné mimořádné pátrání.





Tomášova šestnáctiletá přítelkyně skončila po incidentu v nemocnici. Zranění si ale měla způsobit sama, do nemocnice ji měli odvážet s ovázanýma rukama. Pár chodil do stejné třídy gymnázia na Vlčincích. Prý dokonce společně plánovali cestu do Londýna. Celý incident se měl odehrát v době, kdy se pár dohadoval o detailech výletu.

Neoficiální zdroje dokonce měly slovenským médiím potvrdit, že za hochovou smrtí skutečně stojí jeho přítelkyně. "V sobotu se přiznala v nemocnici," uvedl pro Topky jeden ze zdrojů. Že 21 bodných ran měla mladíkovi způsobit jeho dívka, prý zaznělo z více stran.

Roli v hrůzném incidentu mohly podle některých zdrojů sehrát i drogy. Policie nařídila soudní pitvu, která má určit přesnou příčinu smrti náctiletého chlapce. Její výsledky by měly být známé velmi brzo.