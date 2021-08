Český vyjednavač popsal evakuaci: Za Tálibánem šel s rukama nad hlavou

Podle nejmenovaného velitele z jednotky KAMBA člověka na situaci, která nastala v Kábulu, žádný armádní výcvik připravit nedokáže. O předání zaměstnanců české ambasády a jejích afghánských spolupracovníků jednal s Tálibánci šest hodin.

"Byla to neskutečná improvizace. Nikdy jsem nebyl na kurzu vyjednávání. Když u nás přijedu někam, kde nikoho neznám, musím najít, kdo tomu šéfuje, domluvit se s ním. Představoval jsem si, že dělám stejnou práci jako doma. Jen nejednám s úplně hodnými lidmi," uvádí v rozhovoru pro web ministerstva obrany velitel jednotky.

Češi zvládli evakuovat svou ambasádu jako jedni z prvních. Důvodem jejich úspěchu byl už připravený seznam místních zaměstnanců ambasády. "Zatímco ostatní státy ještě ani nezačaly, my už jsme měli připravený seznam zaměstnanců. Situace byla ještě čerstvá, ani místní si ještě neuvědomovali, co je v nejbližších hodinách čeká," říká k evakuaci velitel.

Evakuaci ambasády se povedlo dokončit ve tři hodiny ráno v neděli 14. srpna. Pak se situace začala postupně zhoršovat a za branami kábulského letiště se tísnily stovky lidí.

"Půjčili jsme si megafon a začali vyvolávat jména. Aby se brankou pro pěší – velká brána se otevřít nesměla a ani nemohla – dostali jen ti vybraní, použili jsme stroboskop, který vás oslní a na chvíli paralyzuje. Namířili jsme do davu, natáhli ruku a jako králíka z klobouku vytáhli našeho člověka. Celou noc jsme objížděli jednotlivé brány a lidi tahali z davu," popisuje velitel další postup v evakuaci.

Pak přišlo dramatické úterý 17. srpna a další seznam lidí k záchraně. Tálibán podle velitele lidi zahnal z letiště hluboko do města a za branami letiště už nikdo nestál. Velitel se proto odhodlal k jednání s Tálibány. Vydal se k nim s rukama nad hlavou a v jedné z nich držel diplomatický pas.

"Dívali se na mě s údivem, jako kdyby nevěřili, že se k nim vůbec někdo dovolil přiblížit," zachycuje jednání s Tálibánci v rozhovoru pro ministerstvo obrany.

"Asi dvě hodiny jsme si povídali, jaká je situace dál ve městě, kde jsou další lidé. Domlouval jsem se s nimi, zda by bylo možné, aby nám naše spolupracovníky pustili. Dával jsem si velký pozor, abych o nich mluvil jako o zaměstnancích české ambasády, ne spolupracovnících armády. To by nedopadlo dobře," vysvětluje velitel.

Poté, co Tálibánci přivedli poslední lidi ze seznamu, se situace začala zhoršovat. "Ostatní lidé začali panikařit, mysleli, že mají naději a Tálibán musel zasahovat a mlátit je. Měli takové speciální bičíky. Vyjednával jsem s nimi šest hodin a kromě 81 lidí se mi podařilo protáhnout ještě dvě Polky," říká o vývoji situace velitel.

Při jednání s Tálibánci se veliteli podle jeho slov honily hlavou chmurné myšlenky. "Kdyby se někdo rozhodl, že mě ‘zandá‘, tak mě prostě ‘zandá‘. Střílelo se pořád. Spíš jsem měl obavy, aby se v davu někdo neodpálil," prozrazuje velitel.

Podle informací ministerstva obrany velitel KAMBA i se svými kolegy a velvyslancem České republiky opustil Afghánistán druhým armádním letem. Celkem pak z Kábulu do Česka přiletělo 195 lidí.

V Afghánistánu i nadále zůstávají spolupracovníci české armády. Podívejte se: