"Žádost o rozvod stáhneme a ještě si dáme šanci," shodují se Krajčovi

Pandemii neustála celá řada párů, Krajčovi ale společný čas využili k tomu, aby svůj vztah ještě prohloubili. Když padlo téma rozvodů, oba v tom měli jasno.

"My jsme to taky chtěli oznámit, ale když jste přijeli, tak jsme si to rozmysleli a žádost o rozvod stáhneme," vtipkuje Karin a Richard ji žertovným tónem doplňuje: "Dáme si ještě šanci."

Základem dobře fungujícího vztahu je podle nich komunikace a porozumění. Společně vychovávají tři děti, ale klidně by se nebránili ani dalšímu přírůstku do rodiny.

"Kdyby teď přišlo miminko, tak si to ještě dokážeme představit. Ale popravdě si myslím, že už jsme na to staří. Řekla bych, že pomalu přecházím z kategorie stará matka do kategorie mladá babička," přiznává úspěšná spisovatelka.

Když chce Karin chvíli pro sebe, jde meditovat nebo na procházku se psi. Richard zase chodí relaxovat na fotbal. Tím, že dělají věci jako dřív, se snaží s covidem žít, a ne před ním zavírat dveře.

"Co nás skutečně deptá, je kvalita výuky. Každé naše dítě chodí jinam, ale třeba tady na ďáblické škole to vůbec nefunguje," zlobí se Karin.

"Mě osobně mrzí, že ty děti nemůžou venku sportovat, že jsme je zahnali do pokojíčků k počítačům. Spousta rodičů se celoživotně snaží tahat děti pryč od nich a teď nemají kam," dodává uznávaný muzikant.

Richard přišel kvůli pandemii o turné, festivalovou sérii a dva předvánoční koncerty. Kolik peněz za minulý rok prodělal ale zatím nepočítal.

"Vždycky jsem kluky z kapely upozorňoval na to, že může přijít pád popularity, tak ať nejsou hloupí a šetří si. Takže jsme na tu pauzu byli trochu připravení a nesemlelo nás to tolik jako ostatní," vysvětluje frontman skupiny Kryštof.

Manželé za sebou mají sociální detox, kdy se na měsíc odstřihli od sociálních sítí. Aktivitu čtrnáctileté Charlotte Elle Gottové na Instagramu ale podporují.

"Myslím, že bylo na čase, protože ani izolace od světa není v pořádku. Ale je potřeba mezi tím najít určitou rovnováhu. Sám mám po detoxu problém být na sociálních sítích aktivní, takže Charlotte ještě nesleduju," uzavírá Richard.