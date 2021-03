Zagorová řekla, jak snášela covid. Pro fanoušky má důležitý vzkaz!

Hostem Snídaně s Novou byla v úterý zpěvačka Hana Zagorová. Ta před několika měsíci prodělala covid-19, kvůli kterému musela být i hospitalizována. Prozradila nejen to, jak u ní nemoc probíhala, ale fanouškům dokonce poslala vzkaz. Navíc se vyjádřila i k hlášce „Nedělej Zagorku“. Co na ni říká?

Zpěvačka Hana Zagorová dorazila do studia Snídaně s Novou s kyticí tulipánů. Vyzařoval z ní optimismus. Že by ji pandemie nějak zasáhla, nebylo vůbec znát. "Mám dny, kdy pláču. Ale snažím se tomu nepoddávat. Musíme najít něco, čím se zabavit,“ svěřila se oblíbená zpěvačka.

Ona sama se začala věnovat více sociálním sítím, aby upevnila pouto se svými fanoušky a přáteli. Na instagramu rozjela čtrnáctidenní projekt Rande, kde se ptá svých hostů, ale i fanoušků, na různé zajímavé otázky.

Není to přitom tak dlouho, co Česko obletěla zpráva o náhlé hospitalizaci Hany Zagorové. Do nemocnice se dostala kvůli covidu-19. "Neměla jsem dýchací problémy, ale netřeba to podceňovat, potvora je to zákeřná,“ sdělila ke svému zdravotnímu stavu.

"Měla jsem oboustranný zápal plic,“ přiznala. Bylo ale jasné, že tématu nemoci se příliš věnovat nechce. Má za sebou už očkování a pro lidi má jasný vzkaz. "Nesmíme se z toho hroutit. Všichni víme, že to musíme nějak přežít,“ vzkázala. Sama se moc těší na to, až bude moct opět veřejně zpívat.

A co říká Hana Zagorová na hlášku „Nedělej Zagorku“ a co dalšího prozradila? Podívejte se na rozhovor ze Snídaně s Novou ve videu pod titulkem tohoto článku.