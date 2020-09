Záhada stovek mrtvých velryb. Příčinou mohlo být volání o pomoc

Na pobřeží ostrova Tasmánie uvázlo téměř 500 kulohlavců černých. Největší úhyn velryb v historii Austrálie podle vědců nejspíš zůstane navždy záhadou.

Ani po čtyřech dnech stále není jasné, co vzácné savce na mělčinu přivedlo, uvedla agentura AP. Roli ale mohl sehrát fakt, že kulohlavci žijí ve velkých skupinách a mají mezi sebou silné rodinné vazby, domnívá se expert na chování velryb David Hocking z Univerzity Monash v Melbourne.

"Pokud se jedno nebo několik těchto zvířat dostane do nebezpečí, dokáží to na dálku dát vědět svému hejnu. Jejich instinkty jim spíš než utéct velí dát se dohromady. To ale znamená, že se jich k hrozbě dostane mnoho a nemusejí se jí ubránit," vysvětlil Hocking.

Není proto vyloučeno, že se velrybám u pobřeží Tasmánie něco stalo a přivolaly ostatní ze svého hejna.

Díky záchranářům přežilo 108 kulohlavců, přes 360 jich ale na mělčině uhynulo. Podobně velká tragédie se naposledy stala v roce 1996 na pobřeží města Dunsborough na západě Austrálie, tehdy uhynulo 320 velryb.