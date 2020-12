Záhada ve Svatbách: Kam zmizely Štěpánčiny kalhotky?

Štěpánka s Pavlem se podívali zpětně na svůj svatební den. Už u oltáře to vypadalo, že si padli do oka. "Jako bych ho znala celý život," podotkla Štěpánka. Objasnili také, jak to dopadlo se sázkou o kalhotky na jejich svatební cestě v Řecku. Tam se totiž vsadili, že když Pája skočí z lodi do vody, dostane Štěpánčiny kalhotky.

Pavel tak s vidinou zisku Štěpánčiných kalhotek neváhal a skočil. Ale jak to dopadlo s kalhotkami? "On si je vzal sám," potutelně se usmála Štěpánka. Ale Pája nesouhlasil. "Nedala mi je! Ona totiž chodila celou dobu naostro," žaloval na Štěpánku. "To není pravda, on kecá," bránila se jeho červenající se žena.

Simona z dalšího páru zpětně přiznala, že její muž není takový, jaký očekávala. "Když jsme se viděli poprvé před tím oltářem, tak jsem myslela, že to bude hodný dobrák od kosti," vysvětlovala Simona. "Jsi hodný a dobrý člověk, ale pak najednou vybouchneš,“ řekla Radkovi. "Já se s tím potýkám odmalička, že jsem nerváček," potvrdil Radek.

Pár se také vyjádřil k tomu, jak na ně diváci reagují na sociálních sítích. "Překvapilo mě, že spousta lidí mi píše tak krásné zprávy," řekla s úsměvem Simona. "Já nejsem tak oblíbený, nechodí mi stovky zpráv jako Simče," přiznal Radek. "Ale když už mi někdo píše osobně, tak je to pozitivní," dodal.

Také Natálka s Františkem se dívali zpětně na záběry z líbánek na Zanzibaru. Nevěsta prozradila, proč měla na svatební cestě takový problém. "Bojovala jsem se svojí hlavou a nešlo mi uvolnit se," vysvětlila Natálka. Když sledovala scénu z letiště, kde prohlásila, že je jí z Franty na blití, zčervenala. "Když jsem na sebe koukala, bylo mi stydno," řekla. "Plácala jsem nesmysly a bylo mi to líto," dodala a Františkovi se omluvila.

Celé rozhovory a další bonusy najdete na Nova Plus. Můžete si tam pustit i středeční šestý díl, pokud jste ho nestihli na televizních obrazovkách. Příští díl si můžete přehrát už nyní na Voyu.