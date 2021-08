Záhada! Zemědělce roky trápili hraboši, ale najednou zmizeli

Data (ÚKZÚZ) za měsíc červenec ukázala, že hustota populace hraboše polního nadále klesá. V porovnání s daty z roku 2020 a 2019 se letos jedná o nejnižší výskyt těchto hlodavců.

V tuto chvíli je nejvíc hrabošů v Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji, ale naštěstí jen v kategorii nízkého výskytu či bez výskytu. "Mírný nárůst výskytu je možné vzhledem k přesunům hrabošů po sklizni hlavních plodin lokálně očekávat v průběhu srpna," upozornila Ivana Kršková, tisková mluvčí ÚKZÚZ.

Ani tak by již stávající populace hrabošů neměly zemědělské porosty významně poškodit. Pozorování jejich výskytu však pro jistotu proběhne po sklizni hlavních polních plodin ještě ve vyšší intenzitě než v uplynulých letech.

V období platnosti rozhodnutí ÚKZÚZ o mimořádném použití rodenticidů proti hraboši polnímu zemědělci nejvíce využívali aplikací v základní dávce do nor. U aplikací do nor ve zvýšené dávce ÚKZÚZ eviduje jen 13 oznámení. Nyní by měli zemědělci využívat opět jiná řešení.

"ÚKZÚZ doporučuje zemědělcům výskyt hraboše polního i nadále sledovat a v co nejvyšší míře využívat ke snižování jeho početnosti agrotechnická opatření včetně cílené podpory dravců a sov jako jeho přirozených nepřátel," řekla Kršková.

Jedním z neinvazivních způsobů, jak podpořit dravce a sovy při lovu hrabošů, je instalování tyčí ve tvaru T na pole. Mohou sloužit jako bidélka a ptáci s nich mají výbornou pozici k lovu. Lovit lze také ze stromů u pole, u těch ale trvá poněkud déle, než vyrostou do dostatečné výšky.

