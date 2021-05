Českolipsko pohltil strach! Předběžné výsledky ukazují na indickou mutaci

Jak už jsme na TN.cz informovali, na Polevsku vzniklo nové ohnisko nákazy koronaviru. Jedná se však o neznámou variantu, a tak krajští hygienici museli přijmout přísná opatření.

Místostarosta obce Rainer Lischka má podezření, že mutaci tam zavlekli chalupáři. "Je tady jedna rodina chalupářů, která byla na dovolené někde v cizině a něco si dovezli," řekl televizi Nova. Místní udivila především raketová rychlost, jakou se mezi lidmi covid rozšířil. Státní zdravotní ústav (SZÚ) redakci potvrdil, že zkoumá vzorky lidí, kteří se vrátili z Egypta.

Hlavní hygienik nechal uzavřít celou mateřskou školu, druhou a pátou třídu základní školy a sklárnu. Podle ředitelky školy Eleny Průchové se mutace nejprve rozšířila právě v podniku, jehož zaměstnanci poté nakazili svoje děti.

Strach z indické mutace

Nakažení, kteří mluvili s TV Nova, průběh nemoci popisují jako relativně klidný. Především starší obyvatelé obce se bojí, co bude dál. Neznámou mutací se zatím infikovalo přibližně 60 lidí.

Státní zdravotní ústav (SZÚ), pod který referenční laboratoř spadá, momentálně zpracovává definitivní výsledky. Předběžně ale ukazují na indickou mutaci. "V Národní referenční laboratoři jsme provedli detekční PCR a dvě následné PCR, vyloučeny byly mutace K417N (jihoafrická), E494K (britská), N501Y (britská nebo jihoafrická), potvrzena mutace L452R (indická, jihoafrické nebo kalifornská). Materiál byl dále naamplifikovaný a předaný na sekvenaci," řekla TN.cz mluvčí ústavu Tereza Pechanová.

Pokud by sekvenační zkoumání vzorků nakonec indickou mutaci definitivně potvrdilo, Polevsko by muselo přistoupit k dalším opatřením. Tím nejradikálnějším by mohlo být kompletní uzavření oblasti.

Krajská hygiena je přesvědčená, že ohnisko dokázala podchytit včas a úspěšně. Při podezření na zmutovaný virus musí karanténa nebo izolace končit dalším kontrolním PCR testem.

Podívejte se na pondělní reportáž TV Nova o ohnisku neznámé mutace: