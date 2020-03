Záhadná smrt sestřičky: Covid-19 ji asi nezabil, její kolegyně mají strach

Osmačtyřicetiletá zdravotní sestra z plicního oddělení Thomayerovy nemocnice zemřela v neděli. Pouhý den před svou smrtí zanechala na facebooku mrazivou zprávu, v níž hovořila o zoufalém nedostatku ochranných pomůcek. Její úmrtí potvrdili mluvčí nemocnice i policie, co ho způsobilo, se však neví.

"Jeden plášť, brýle a ústenka na 12hodinovou směnu fakt k takovému pacientovi nestačí. To se můžu svlékat, jak chci, a je mi to stejně prd platné," svěřila se v sobotu na facebooku sestřička z Thomayerovy nemocnice. Stěžovala si na extrémní nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky pečující o pacienty nakažené koronavirem.

Právě od pacienta, taxikáře, který byl později ve vážném stavu převezen do Všeobecné fakultní nemocnice a byl mu aplikován experimentální lék Remdesivir, se 48letá žena nakazila. Že by byl příčinou její smrti právě koronavirus, však zatím žádné zdroje s jistotou nepotvrdily.

"V tuto chvíli probíhá šetření, proto se nelze jakkoliv vyjadřovat k příčině úmrtí. S ohledem na přání rodiny, není v tuto chvíli možné zveřejňovat více informací," řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Bližší informace o tom, co ke smrti sestřičky vedlo, nesdělil ani mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

"Mohu potvrdit, že jsme vyjížděli k zemřelé osobě. Lékař na místě konstatoval smrt. Bližší informace s ohledem na rodinu zesnulé osoby nemohu poskytnout," řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Není tak dosud jasné, zda nákaza koronavirem přispěla k rozbujení jiné nemoci, kterou zdravotní sestra mohla trpět, nebo je příčina její smrti zcela jinde. Kolegové oblíbené sestřičky si podle informací TN.cz nejsou vědomi toho, že by trpěla nějakou nemocí, či se s něčím léčila.

"Mohu potvrdit, že v neděli v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o úmrtí v rodinném domě v Říčanech u Prahy. Nic nenasvědčuje tomu, že by zde došlo k násilné smrti nebo sebevraždě. Vyšetřování dále probíhá a aktuálně čekáme na výsledky nařízené pitvy," řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Vyvrátil tak nepodloženou teorii, která se šířila mezi uživateli sociálních sítí, že žena neunesla diagnózu Covid-19 a vzala si život. Jasno tak do případu zřejmě opravdu vnese až nařízená pitva. Pro ženu k rodinnému domku, kde žila i zemřela, přijeli policisté a pracovníci pohřebního ústavu, kteří v ochranných oblecích a s respirátory zesnulou vynesli.

Objevily se i spekulace o tom, že zdravotní sestra zemřela již v sobotu, nikoli v neděli. Tuto informaci však zatím nikdo z vyšetřovatelů nepotvrdil. Policisté pracují i s verzí, že šlo o náhlé úmrtí.

Podle vyjádření Thomayerovy nemocnice zdravotní sestry, které se nakazily koronavirem, nevykazovaly žádné příznaky onemocnění a netrpěly ani jinými projevy nemoci.

"Každý zdravotník, který šel dnes do práce, by asi rád věděl, proč mělo onemocnění tak rychlý a fatální průběh, proč paní nebyla hospitalizovaná. Jak důkladně se chránil personál na daném oddělení, jak dlouho byl vystaven působení viru atd. My, stejně staré zdravotní sestry, se prostě bojíme," svěřila se na facebooku Jana Š.

Koronavirem se zesnulá zdravotní sestrička nakazila od pacienta.