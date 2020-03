Záhadné napadení Nikolky (13): Měla roztrhané šaty, je v umělém spánku

Od soboty zažívají příbuzní třináctileté Nikolky ze Slovenska těžké chvíle. Dívka totiž skončila v nemocnici v umělém spánku poté, co ji našli rodiče zraněnou v lese. Na sobě měla roztrhané oblečení a několik škrábanců. Lidé proto začali spekulovat, že ji mohli napadnout vlci nebo divočáci.

Nikolka se měla vydat v sobotu na procházku se svou fenkou Nelou nedaleko obce Jánoviec v okrese Bardejov v Prešovském kraji. Po čtyřech hodinách se však nevrátila domů a její rodina o ni začala mít strach. "Volali jejím kamarádkám i mě. Věděli jsme, že chodila na procházky k lesu. Tam ji také našli, ale co se stalo, to nevím," svěřil se portálu Nový čas dědeček.

Když dívku rodiče našli, měla roztrhané oblečení a jeho kusy byly poházené kolem ní. Na jedné části těla měla vytržené kusy masa a škrábance. Chyběly jí také vlasy. "Neumíme si to vysvětlit," nechápe dědeček. Dokonce začal spekulovat, kdo mohl jeho vnučku napadnout.

"Mohl to být vlk nebo toulavý pes. To, že by ji napadla naše Nela, nepřichází v úvahu, znají se odmalička. Existuje také možnost, že vnučka omdlela, jelikož trpí epilepsií. V tu chvíli ji mohl napadnout vlk... Když ji našli, byla podchlazená. Otec i máma jí vždy říkali, aby nikam nechodila sama," plakal děda.

Podle myslivců je malá šance, že by Nikolku napadl vlk. "Pravděpodobnější se mi zdá, že na ni mohla zaútočit bachyně, která chránila mladé," vysvětlil Ján Viskup, šéf Okresní myslivecké komory v Bardejově.

Dívka skončila po útoku v nemocnici. "Pacientka je hospitalizovaná na oddělení ARO v umělém spánku," řekl portálu Igor Jenčo, ředitel Dětské fakultní nemocnice v Košicích. Případem se podle portálu zabývá také policie.