Záhadné úmrtí na Havlíčkobrodsku! Řidič našel u cesty ohořelé tělo

Na Havlíčkobrodsku našel řidič v pátek ráno ohořelé tělo. Podle policie leželo na okraji silnice. Mělo by se jednat o ženu. Blízko těla stálo také zaparkované auto. Policie bude nyní vyšetřovat, co přesně se stalo. Pomoci by měla soudní pitva.