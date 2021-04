Záhadný tvor na stromě děsil sídliště. Když ho odchytili, nevěřili svým očím

Obyvatelé jednoho z paneláků na sídlišti v polském Krakově zalarmovali ochránce zvířat. Na stromě před balkóny se jim totiž usídlil podivný tvor, který působil nebezpečně. Informoval o tom portál Polsat News.

"Je to hnědé a už dva dny to klečí na stromě naproti domu. Lidé radši neotvírají okna, protože se bojí, aby se to k nim nedostalo. Přijeďte a odvezte si to," volala vyděšená žena do spolku, který pečuje o zvířata z města.

Jeho zaměstnanci se domnívali, že by se mohlo jednat o nějakého nemocného dravce. Oznamovatelka jim ale řekla, že se zvíře spíš podobá leguánovi.

Pracovníci spolku nejdřív ženě nevěřili. "Kde by se vzal leguán na sídlišti v takové zimě? Roky práce mě ale naučily, že lidé jsou schopní zbavit se jakéhokoliv zvířete," připustil jeden z nich. Ochránci tak k paneláku nakonec dorazili.

Už první pohled jim ale prozradil, že žádné zvíře zachraňovat nebudou. Ze záhadného tvora se totiž vyklubal croissant, který pravděpodobně někdo vyhodil z okna. Spolek doufá, že lidé po tomto bizarním případu nepřestanou ohlašovat ohrožená zvířata.

