Zahrádkáři bojují se mšicemi! Jak se jich efektivně a nadobro zbavit?

I když měří několik milimetrů, každý rok trápí zahrádkáře. Ti se mšicemi zápasí každou sezónu a zkouší na ně nové triky nebo používají ověřené chemické roztoky. Mšice z rostlin sají šťávu a připravují je tak o důležité živiny. Podle zahrádkářů je vždy důležité začít s likvidací včas.



Malí škůdci přichází vždy s teplejším počasím. "Mšice se přemnoží vždy, když je vlhko, pak sucho a teplo. Způsobuje to změna počasí. Když se to projeví na růžích nebo na nějakých okrasných rostlinách, tak pomůže jedině nějaký přípravek, který je chemický," popisuje trápení mluvčí Českého zahrádkářského svazu (ČZS) Marta Pawlicová.

"Pokud jsou ale mšice na rybízu nebo angreštu, na ovocných stromech, pomáhá ještě prudký tok vody. Keř se musí silně opláchnout. Používat chemii v tomto případě je horší. Na růžích opravdu pomáhá ten přípravek. Letos je mšic ale strašně moc," dodala Pawlicová.

Podle některých zahrádkářů se dá proti mšicím zakročit likvidací určité části rostliny. "Těžko jde zlikvidovat pouze nějakou část rostliny. Mšice jsou na druhé straně listu, kde jich je hodně a strašně rychle utíkají, takže je nechytíte. Nelze to udělat tak, že zjistíte, že mají nakladená vajíčka a prostě to odstraníte. U mandelinky se to dá, ale u mšic ne," oponovala a vysvětlila zahrádkářka.

Na trhu by měli být i přípravky, které jsou šetrnější a jejich složení by nebránilo při použití na ovocných stromech. "Myslím si, že existují i nějaké přípravky na ekologické bázi, které by mohly být použity i na ty ovocné keře. Zatím jsme ale žádné nezkoušeli," doplnila Pawlicová.

Mšice se nejčastěji vyskytují na růžích a ovocných keřích. Jejich přirozeným nepřítelem je slunéčko sedmitečné, které mšice poctivě likviduje. Problémem zahrádkářů ale je, kde tolik berušek sehnat.





