Zahrádky a fitness centra otevřely. Podívejte se, jak to tam vypadalo

Od pondělí si mohou lidé opět zajít na jídlo a pití do restaurace. Kvůli bezpečnosti ale vláda zatím povolila provoz pouze na zahrádkách a lidé u sebe musí mít potvrzení o očkování nebo negativní test. Tržbám ale nepřálo počasí. Kromě zahrádek se navíc v pondělí otevřela také fitness centra.

Jako by se čerti ženili. Že na první den otevřených zahrádek nevyšlo počasí, vzali lidé s humorem. "Mám rád, když prší a jsem někde schovaný,“ zavtipkoval jeden z dotázaných.



A chuťové pohárky plesaly. Nejvíce se lidé těšili na pivo z orosené sklenice a jídlo z porcelánového talíře namísto plastové krabičky. Rozvolnění zahrádek ale neznamená, že se gastronomický byznys rozbíhá na plné obrátky. Zahrádky v pondělí ve švech rozhodně nepraskaly.



Lidé bez problémů dodrželi nařízení čtyř u jednoho stolu a vzdálenost mezi stoly metr a půl. Zda u sebe mají návštěvníci potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci v uplynulých 90 dnech, negativní antigenní nebo PCR test, zaměstnanci restaurací kontrolovat nebudou. Toho se ujmou hygienici a policisté.



"Místa, kde dochází k velkému shlukování lidí, nás budou zajímat nejvíce,“ informoval mluvčí Policejního prezidia České republiky Ondřej Moravčík.



Na večer se však počasí umoudřilo a například v Praze bylo na zahrádkách některých restaurací plno. Zatímco přes den jsme tam mohli potkat spíše ty, kteří si přišli po dlouhé době vychutnat jídlo i s obsluhou, k večeru už se spíš jen slavilo znovuotevření. Pivo teklo proudem a někteří si dali na oslavu i něco tvrdšího.



Podívejte se, jak to vypadalo na zahrádkách pražských restaurací nebo v některých fitness centrech:



S otevřením zahrádek museli restauratéři povolat další pracovníky a náklady tak opět rostou. Zahrádku mají zhruba dvě třetiny provozoven, podle expertů na gastronomii zůstala zavřená asi každá pátá.



Na začátku týdne navíc otevřela také fitness centra. V posilovnách ovšem nesmí být najednou víc než 10 lidí. Pro velká fitness centra je to zásadní problém. "Omezení na menší počet lidí je pro nás velmi limitující, byli jsme tři čtvrtě roku zavření a všechny náklady běžely,“ postěžovala si Jana Paulátová z jihlavského Fitness Factory.



Do posiloven se smí jen s negativním testem, očkováním nebo těsně po prodělání nemoci. Každý cvičící po sobě musí dezinfikovat činky a stroje, nápor zájemců se očekává o víkendu. Další uvolnění by mělo přijít příští týden, kapacita posiloven by se mohla zvednout až na 50 lidí.

Fitness centra po otevření praskaly ve švech. Podívejte se na reportáž:



V šesti krajích a v Praze se v pondělí vrátili do lavic také všichni žáci základních škol. Ve zbytku republiky se školáci vrátí na druhý stupeň bez rotační výuky příští pondělí. Provoz obnoví také střední a vysoké školy.



Více informací se dozvíte v následující reportáži: