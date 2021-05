Havlíček k restauracím: Že někdo něco nedodržuje, není důvod k rozvolnění

Prioritou v rozvolňování je návrat dětí do škol v normálním režimu bez rotační výuky. I tak se vláda soustředí na další odvětví. Na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se sneslo větší množství dotazů ohledně otevření zahrádek restaurací, hotelů a dalších.

Podle Havlíčka se postupuje přesně podle rozvolňovacího plánu, podmínkou pro otevření zahrádek je incidence 75 případů na 100 tisíc obyvatel za poslední týden. Ministr věří, že k takovému číslu Česko 1. května dojde. Definitivní potvrzení by mělo přijít ve čtvrtek.

Stejné datum platí pro hotely a penziony, na přesných podmínkách pro otevření se stále pracuje. Podle Havlíčka by se mohla zvýšit kapacita na 50 %. Platit ale budou další opatření.

S hezkým počasím se lidé začali scházet u výdejních okének, někde téměř fungují zahrádky. Podle Havlíčka to není všude.

"Drtivá většina těch provozoven a lidí dodržuje ta pravidla. To, že jsou mezi námi ti, kteří je nedodržují, je špatně. Pochopitelně se to u těch provozoven řeší nějakým postihem. A co je důležité říct, to, že někdo něco nedodržuje, není důvod pro to, abychom něco pustili," reagoval ministr na dotaz diváka Snídaně s Novou.

Havlíček vysvětlil, proč se neotevřou zahrádky dříve. Podle něj není možné všechno rozvolnit naráz, i když mohou být zahrádky nebo třeba malé obchody nevýrazným zdrojem pro šíření nákazy, jinak by se nepodařilo udržet sestupující trend, protože by se výrazně zvedla mobilita.

"My jsme jasně řekli, že prioritou jsou školy. Myslím si, že by asi nebylo úplně fér, abychom otevřeli restaurace a v dané chvíli stály ještě školy," uvedl Havlíček.