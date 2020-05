Zahrádky zabraly místo řidičům. Nábřeží budou okupovat až do září

Zhruba dvousetmetrový úsek pražského Smetanova nábřeží se od soboty uzavřel pro automobily. Místo něj budou na jedné straně silnice minimálně do konce září zahrádky místních podniků. To jim má pomoci s ekonomickou krizí po vlně opatření proti pandemii. Začátek sezóny jim ale příliš nevyšel.

"Určitě je to přínos, zahrádka je určitě dobrá, protože láká lidi," tvrdí pracovníci kavárny Slavia. Takhle mluvila většina provozovatelů podniků, kterým Magistrát dovolil zřídit zahrádky na veřejné komunikaci. Kvůli špatnému počasí dnes ale zákazníky v centru metropole nepřilákaly.

Nepomohl tomu ani výhled na jednu z nejznámějších památek hlavního města – Pražský hrad. "Dneska jsme si řekli, že když už je to nábřeží zavřené, tak musíme otevřít bez ohledu na to, jaké je počasí," řekl Jan Kincl z restaurace Parnas.

Místní podnikatelé a pracovníci věří, že příští týden bude líp a není tak proč věšet hlavu. Mezi lidmi se ovšem našly i výjimky, které se přišly alespoň podívat a přesvědčit se, že si můžou dát něco dobrého uprostřed rušné silnice.

"My jsme měli tak či tak sraz s přáteli, takže to vlastně nehrálo až takovou roli. Máme tady slunečníky, jsme tady naprosto spokojení," řekli TV NOVA návštěvníci jednoho z nábřežních podniků.

Kvůli dešti a zimě jedna z kaváren v sobotu vůbec neotevřela. Prý počkají na dny, kdy se ukáže sluníčko. Chladné počasí poznamenalo obsazenost zahrádek po celé republice. Třeba na náměstí v Českých Budějovicích sice byly některé v provozu, ale zůstaly bez povšimnutí, jiné podniky je raději ani neotevřely.

"Dneska jsme zavřeli kvůli tomu, že hrozí silné bouřky a vítr a mnohdy se nám stalo, že nám to tady polámalo deštníky," popsal David Dvořák z podniku Coffee on the GO. Od pondělí už špatné počasí restaurační zařízení tolik trápit nemusí – budou moci totiž otevřít i vnitřní prostory.